Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Sinan Öztürk’ün üstlendiği Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde final sahnesi heyecanı doruk noktasına çıkardı. Vartolu’nun zayıf noktasını bulan Sultan’ın Saadet’i evlendirmek istediğini duyan Vartolu öfkeden deliye döndü. Koçovalılar ile arasındaki mücadelenin giderek kızıştığı Vartolu’nun son hamlesi ağır oldu. Vartolu, Koçovalılara ait silah deposunu patlatırken bunu duyan Yamaç, kendini alevlerin arasına attı. Yamaç’ın yere yığıldığı final sahnesi ekran başındakileri soluksuz bıraktı.

ÇUKUR 26. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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Çukur, dün akşam yayınlanan 26’ncı bölümüyle AB’de 9,18 izlenme oranı (rating), 21,32 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 9,26 izlenme oranı (rating), 20,32 izlenme payı (share), Total’de ise 7,00 izlenme oranı (rating), 16,22 izlenme payı (share) elde etti. Çukur'un heyecanla beklenen 26’ncı bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #kimhaklı ve #affet etiketleri ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #kimhaklı etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 11 saat 35 dakika, dünyada 4 saat 30 dakika, #affet etiketi ise Türkiye gündeminde 1 saat 40 dakika TT listesinde kaldı.

YAMAÇ İLE SENA’NIN AŞKI TEHLİKEDE!

Yamaç ve Sena’yı ayırmaya kararlı olan Emrah, tehlikeli bir hamle yaparak planına Sena’nın eski sevgilisi Anıl’ı dahil etti. Anıl’a yardım etmek isteyen Sena’nın Yamaç’a yalan söylemesi Emrah’ı amacına bir adım daha yaklaştırırken, Sena’yı da büyük bir tehlikenin içine sürükledi. Yamaç’ın Sena’dan özür dilediği sahne ise ekran başındakileri derinden etkiledi.

SELİM, VARTOLU’NUN TARAFINDA!

Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede Vartolu, hayatının en değerli parçasını, Saadet’i kaybetme korkusuyla karşı karşıya geliyor. Selim’den Saadet’in kiminle evlendirileceği konusunda hesap soran Vartolu, Selim’in söylediği gerçeklerle sarsılıyor. İdris ve Sultan’dan darbe yiyen Selim’in Vartolu tarafında yer alması ve onu koruması merakı artırıyor.

Çukur’un merakla beklenen 27. bölümü 30 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 27. bölümünden ilk sahne!