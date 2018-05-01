Ay Yapım imzalı, Show TV’de yayınlanan Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Vartolu öfkesine yenik düşerek büyük bir hataya imza attı. Saadet’in evlendirileceği kişinin Cemil olduğunu öğrenen Vartolu, onun olduğu aracı kurşunladığını sanırken içinden Saadet’in çıkmasıyla hayatının en büyük şokunu yaşadı.

ÇUKUR 27. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Fenomen dizi Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde Koçovalılar ile Vartolu arasında büyük hesaplaşma yaşandı. Vartolu’nun, Çukur’u ele geçirme hamleleri karşısında İdris Koçovalı, Saadet’i evlendireceğini mahalleliye duyurarak Vartolu’ya meydan okudu. Bölümün finalinde Saadet’in, Cemil’le evlendirileceğini öğrenen Vartolu öfkesine yenik düşerek Cemil’in içinde olduğu aracı kurşun yağmuruna tuttu. Ancak aracın kapısını açınca karşısında sadece Saadet’i bulduğu an hem Vartolu’yu hem de ekran başındakileri şaşkınlığa uğrattı. Saadet’in, Vartolu’nun bu hamlesi karşısında ne yapacağı büyük merakla beklenecek.

#ÇUKURDAHESAPZAMANI!

Çukur, dün akşam yayınlanan 27’nci bölümüyle AB’de 7,23 izlenme oranı (rating), 19,12 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 7,99 izlenme oranı (rating), 19,40 izlenme payı (share), Total’de ise 6,32 izlenme oranı (rating), 15,67 izlenme payı (share) elde etti. Çukur'un heyecanla beklenen 27’nci bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #cukurdahesapzamanı etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #cukurdahesapzamanı etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 12 saat 20 dakika, dünyada 3 saat 45 dakika TT listesinde kaldı.

YAMAÇ’IN İNTİKAMI ACI OLDU!

Bir yandan Vartolu ile babası İdris arasında kalan, diğer yanda ise Sena’nın sakladığı sırrın peşine düşen Yamaç, her şeyin sorumlusunun Vartolu olduğunu öğrenince intikam için harekete geçti. Gözü hiçbir şeyi görmeyen Yamaç, Vartolu’nun laboratuarını havaya uçurdu.

Çukur’un merakla beklenen 28. bölümü 7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!