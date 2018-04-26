Çukur'un merakla beklenen 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un yayınlanan yeni bölüm fragmanında İdris’in mekanından kovduğu Vartolu, İdris’e sözleşmeyle cevap veriyor. İşte Çukur 27. yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

İDRİS, VARTOLU'YU CAN EVİNDEN VURUYOR!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 27. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. İdris’in mekanından kovduğu Vartolu, İdris’e sözleşmeyle cevap veriyor. Vartolu’nun mekanını aldığını anlayan İdris, kahvenin önüne gelen kalabalığa dönüyor ve “Güzel bir haberim var size. Saadet kızımızı bu akşam istemeye gelecekler. Damadımız helal süt emmiş, namuslu bir arkadaş. Haftaya da düğünümüz var!” sözleriyle Vartolu’yu can evinden vuruyor.

Kalbine bıçak saplanan Vartolu’nun neler yapacağı merakla bekleniyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

ÇUKUR 26. SON BÖLÜM ÖZETİ

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 26. bölümü nefes kesti. Yamaç ve Sena’yı ayırmaya kararlı olan Emrah, tehlikeli bir hamle yaparak planına Sena’nın eski sevgilisi Anıl’ı dahil etti. Anıl’a yardım etmek isteyen Sena’nın Yamaç’a yalan söylemesi Emrah’ı amacına bir adım daha yaklaştırırken, Sena’yı da büyük bir tehlikenin içine sürükledi.

Saadet’in evlendirileceğini öğrenince çılgına dönen Vartolu, Saadet’ten hesap sordu. İdris’in yanına gelen ve bu evliliği engellemeye kararlı olan Vartolu’ya İdris’in cevabı çok netti; “Çukur’un babası olacaksan, Saadet’in kocası olamazsın!” Koçovalılar ile arasındaki mücadelenin giderek kızıştığı Vartolu’nun son hamlesi ağır oldu.

Vartolu, Koçovalılara ait silah deposunu patlatırken bunu duyan Yamaç, kendini alevlerin arasına attı. Yamaç’ın yere yığıldığı final sahnesi ekran başındakileri soluksuz bıraktı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.