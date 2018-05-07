Usta oyuncu kadrosu ve konusuyla Pazartesi akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'Un 28. bölümünde büyük gelişmelerin başlangıcı ekrana gelecek! Peki Çukur'a veda edecek olan isim kim? İşte detaylar...

ÇUKUR'A VEDA EDEN KİM OLACAK?

Çukur’un bu akşam ekrana gelecek 28. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Sezon finaline altı bölüm kala Çukur’da taş üstünde taşın kalmayacağı büyük mücadele başlıyor.

İdris Koçovalı’yı karşısına alan Vartolu’nun Sena’ya yardım etmesi Yamaç’ı da onun baş düşmanlarından biri haline getirir.

Öfkeden gözü hiçbir şeyi görmeyen Yamaç, Sena ve Vartolu’dan hesap sorar. Bu yüzleşme büyük gelişmelerin de başlangıcı olur. Saadet’in evlenmemesi için her şeyi yapan Vartolu’nun hayati hatası Saadet’i ondan daha da uzaklaştırır.

Düğün günü gelip çattığında ise beklenmedik bir olay tüm dengeleri alt üst eder ve mahallenin sakinlerinden biri Çukur’a veda etmek zorunda kalır.

“Çukur”un merakla beklenen yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!