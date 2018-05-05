Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 28. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Düğün hazırlıklarının devam ettiği Çukur’da İdris, adeta Vartolu’ya gövde gösterisi yapıyor. Vartolu’nun, “Oğlun diyor ya hani bir ince bağ var diye. Sizinle değil belki de bu hayatla aramdaki tek bağ o benim. O bağ benim çocukluğum. Şimdi sen o bağı koparırsan, ben insanlıktan çıkarım!” sözleriyle İdris’i uyardığı anlar dikkat çekiyor. Vartolu ve Yamaç’ın büyük bir kavgaya tutuştuğu heyecan dolu tanıtım, Çukur’daki dengelerin tamamen değişeceğinin sinyallerini veriyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

ÇUKUR 28. YENİ BÖLÜM FRAGMAN VE ÖZETİ

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 28. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Sezon finaline altı bölüm kala Çukur’da taş üstünde taşın kalmayacağı büyük mücadele başlıyor. İdris Koçovalı’yı karşısına alan Vartolu’nun Sena’ya yardım etmesi Yamaç’ı da onun baş düşmanlarından biri haline getirir. Öfkeden gözü hiçbir şeyi görmeyen Yamaç, Sena ve Vartolu’dan hesap sorar. Bu yüzleşme büyük gelişmelerin de başlangıcı olur. Saadet’in evlenmemesi için her şeyi yapan Vartolu’nun hayati hatası Saadet’i ondan daha da uzaklaştırır. Düğün günü gelip çattığında ise beklenmedik bir olay tüm dengeleri alt üst eder ve mahallenin sakinlerinden biri Çukur’a veda etmek zorunda kalır.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!