Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un senaryosunu Gökhan Horzum yazarken, yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor.
Çukur 29. bölüm 2. fragmanı;
Çukur 29. bölüm 1. fragmanı;
“Çukur”un merakla beklenen yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!
BAŞARILI OYUNCU SELEN UÇER ÇUKUR'DA
Yayınlanmaya başladığı ilk andan itibaren fenomene dönüşen Çukur’da asıl mücadele şimdi başlarken, yeni yüzler de hikayeye dahil oluyor. Dizinin pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde pek çok dizi, sinema filmi ve tiyatro oyunundaki etkileyici performansıyla göz dolduran başarılı oyuncu Selen Uçer, Ezgi rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Afife Jale ve Altın Koza ödüllü oyuncunun canlandırdığı Ezgi karakteri, Sena ve Emrah ile karşı karşıya gelecek. Uçer’in özellikle Emrah karakterini canlandıran Alperen Duymaz ile olan sahnesi tansiyonu yükseltecek.
ÇUKUR 29. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çukur’un bu akşam ekrana gelecek 29. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Selim’in Cemil’i öldürmesi Çukur’da var olan büyük gerçeklere bir yenisini ekler. Selim’in bu hayati hatasının bedelini ödeyip ödemeyeceği merakla beklenirken Koçovalı Ailesi’nde herkes düğünün ani iptaliyle derinden sarsılır. Vartolu, Selim, Emrah ve Nazım arasındaki iş birliği giderek güçlenirken Yamaç’ın bu gizli ittifaktan nasıl etkileneceği akıllarda büyük bir soru işareti yaratır. Sezon finaline beş bölüm kala Çukur’un tüm sakinleri yeniden büyük yüzleşmeler yaşarken Yamaç ve adamlarının silah deposuyla ilgili yaptıkları hamle onları tehlikeli bir sürprizin içine sürükleyecek.
ÇUKUR 28. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ÇUKUR BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Çukur'un geçtiğimiz hafta ekrana gelen 28. bölümüne final sahnesi damgasını vurdu. Vartolu’nun zayıf noktasını bulan Sultan’ın Saadet’i Cemil’le evlendirmek istemesi ve İdris’in Vartolu’ya olan kızgınlığından dolayı düğünü bir an önce gerçekleştirmeye çalışması Vartolu’yu çılgına çevirdi. Saadet’in evlenmemesi için her şeyi yapan Vartolu’nun hayati hatası Saadet’i ondan daha da uzaklaştırdı. Koçovalılar’ı kaybetmek istemeyen Saadet ise sessiz bir şekilde evleneceği anı bekledi. Düğün günü Cemil’in Ayşe’ye olan duygularını itiraf etmesi ve ona kaçma teklifinde bulunması tüm dengeleri alt üst etti. Selim’in elleriyle son nefesini veren Cemil’in yere yığıldığı final sahnesi ekran başındakileri soluksuz bıraktı.
Vartolu’nun Sena’ya yardım etmesi ile öfkeden gözü hiçbir şeyi görmeyen Yamaç, Sena ve Vartolu ile hesaplaştı. Sena ile yüzleştikleri sahnede Anıl’a sadece yardım etmek istediğini söyleyen Sena, bundan dolayı birisinin ölümüne sebep olduğunu itiraf etti. Bunu Emrah dışında ilk kez birine söyleyen Sena’nın gözyaşları ve Yamaç’ın kollarına yığıldığı an ekran başındakileri derinden etkiledi.
Düğün hazırlıklarının devam ettiği Çukur, İdris’in Vartolu’ya gövde gösterisine sahne oldu. Vartolu’nun son olarak İdris’e gidip düğünü iptal etmesini ve hayatla arasındaki en sıkı bağ olan Saadet’i bu şekilde ondan koparmamasını istediği sahne baba-oğul arasında hem duygusal hem de gerilimli anların yaşanmasına neden oldu.
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