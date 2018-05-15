Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 30. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Kahveye gelen silahlı adamların “Ara oğlunu biz çok bekledik!” diyerek İdris’i tehdit ettiği tanıtımda o sırada kahvede olan Vartolu eli silahlı adamlarla karşılaşıyor. İdris’in Vartolu için “Benim oğlanlardan biri!” dediği anlar dikkat çekerken, Vartolu olan biteni anlamaya çalışıyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

ÇUKUR 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 29. SON BÖLÜM ÖZETİ

Çukur’un bu akşam ekrana gelen heyecan dolu 29. bölümünde İdris’i kararından döndüremeyen Vartolu, düğünü basmaya giderken Yamaç’ın engeliyle karşılaştı. Yamaç’ın polisleri çağırması Vartolu için bardağı taşıran son damla oldu. Ayşe kendini ve Selim’i korumak için Cemil’in öldüğünü herkesten gizleyerek Metin’den yardım istedi. Ayşe ve Selim’e yardım eden Metin, İdris’e Cemil’in ortadan kaybolduğunu söyledi. Aldığı haberle sarsılan İdris ise düğünü iptal etti. İdris; Emmi, Paşa ve Selim şahitliğinde “Ben Çukur’da üstümde ne kadar tapu varsa hepsini de senin üstüne geçirmeye karar verdim oğlum!” sözleriyle Yamaç’a kararını açıklayınca Selim için ipler tamamen koptu. Beyefendi’nin yanına giderek tarafını açıkça belli eden Selim’in tek bir şartı vardı; oyunu kendi kuracaktı. Sena, Emrah’ın tehlikeli planından habersiz, iyi olmadığını söyleyerek doktordan yardım almaya gitti. İşleri toparlamak isteyen Yamaç ve adamlarının silah deposuyla ilgili yaptıkları hamle onları tehlikeli bir sürprize sürükledi. Silah almaya giden Yamaç, Emmi, Paşa ve Selim’in soğuk hava deposunda tuzağa düşürüldüğü final sahnesi gerilimi doruk noktasına çıkardı.,

ÇUKUR 29. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen 30. bölümü 21 Mayıs Pazartesi günü saat 20.45’te Show TV'de!