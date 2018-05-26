Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 31. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Yamaç’ın “Bir küçük oyunumuz var, onu oynayalım birlikte!” sözleriyle tehlikeli oyununa başladığı tanıtımda silahlar konuşuyor. Selim’in, “İnsanlar en cesur kararlarını en çaresiz anlarında verirler!” sözleri dikkat çekerken, Vartolu’nun kapana kısıldığı anlar gerilimi arttırıyor. Sezon finaline 3 bölümün kaldığı Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

Çukur 31. yeni bölüm 2. fragmanı;

Çukur 31. yeni bölüm 1. fragmanı;

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.30’da Show TV'de!

ÇUKUR 31. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 31. bölümünde Yamaç ve adamları, zamanla yarışmaktadır. Nefeslerin tutulduğu bölümde Çukur, altlarından kayıp gitmek üzeredir ve tek çareleri para bulmaktır. Yamaç pes etmez ve büyük oyunu başlatır. Bu oyunun sonucunda kazanan taraf büyük bir merakla beklenirken Yamaç, Sena’nın durumundan ötürü endişelidir ve Saadet’ten yardım ister. Koçovalılara savaş ilan eden Vartolu bu mücadele sırasında beklenmedik sürprizlerle karşılaşır. Selim ise yaptıkları ittifakın açığa çıkmaması için iki taraf arasında tampon bölge olurken Koçovalılardan birinin öğreneceği büyük gerçek asıl mücadelenin başlangıcı olacaktır.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.



