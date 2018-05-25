Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 31. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Selim’in, Yamaç’a “Yarın bir gün Çukur ayaklarımızın altından kayıp giderse, bir tek sana üzüleceğim biliyor musun?” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Aliço “İnsan sevdiğini öldürür mü?” sorusuyla İdris’i şaşırtıyor. Yamaç’ın gözyaşları içinde “Bana bunu yapmadın değil mi abi?” sorusu ise merakı arttırıyor. Sezon finaline son 3 bölümün kaldığı Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

Çukur 31. yeni bölüm fragmanı;

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.45’te Show TV'de!

ÇUKUR 31. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 31. bölümünde Yamaç ve adamları, zamanla yarışmaktadır. Nefeslerin tutulduğu bölümde Çukur, altlarından kayıp gitmek üzeredir ve tek çareleri para bulmaktır. Yamaç pes etmez ve büyük oyunu başlatır. Bu oyunun sonucunda kazanan taraf büyük bir merakla beklenirken Yamaç, Sena’nın durumundan ötürü endişelidir ve Saadet’ten yardım ister. Koçovalılara savaş ilan eden Vartolu bu mücadele sırasında beklenmedik sürprizlerle karşılaşır. Selim ise yaptıkları ittifakın açığa çıkmaması için iki taraf arasında tampon bölge olurken Koçovalılardan birinin öğreneceği büyük gerçek asıl mücadelenin başlangıcı olacaktır.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.