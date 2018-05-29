Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde final sahnesine Yamaç’ın gözyaşları damgasını vurdu. Uzun zamandır aralarından birinin ihanetinden şüphelenen Yamaç, bu kişinin ağabeyi Selim olduğunu öğrendi. Yamaç ile Selim’in yüzleşmesi büyük merakla beklenecek.

Büyük sezon finaline iki bölüm kala Çukur’da büyük gerçek açığa çıktı. En başından beri aralarında onlara ihanet eden birinin olduğunu düşünen Yamaç, yapbozun tüm parçalarını birleştirdi ve bulduğu cevapla gözyaşlarına boğuldu. Ağabeyi Selim’in ihanet ettiğini öğrenen Yamaç, büyük bir yıkıma uğradı. “Bana bunu yapma ağabey, lütfen yapmamış ol!” sözleriyle bu gerçeği kabullenmekte güçlük çeken Yamaç’ın, Selim ile yüzleşmesi şimdiden büyük heyecan yarattı.

ÇUKUR 31. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SOSYAL MEDYADA #ÇUKUR KONUŞULDU!

Çukur, dün akşam yayınlanan 31’inci bölümüyle AB’de 7,00 izlenme oranı (rating), 16,18 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 7,09 izlenme oranı (rating), 16,61 izlenme payı (share), Total’de ise 5,34 izlenme oranı (rating), 13,17 izlenme payı (share) elde etti. Çukur'un heyecanla beklenen 31’inci bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #çukur etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #çukur etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 11 saat 30 dakika, dünyada 1 saat 45 dakika TT listesinde kaldı.

YAMAÇ, VARTOLU’YU OYUNA GETİRDİ!

Yamaç’ın planını bozup Çukur’u onun elinden almaya kararlı olan Vartolu, Yamaç’ın oyunuyla bozguna uğradı. Yamaç, Vartolu’yu hamamda tuzağa düşürürken, Koçovalıların adamları da Vartolu’nun adamlarını oyuna getirdi. Bu büyük planın sonunda Yamaç ihtiyaçları olan parayı toplayarak zafer mutluluğu yaşadı.

SENA’NIN HAYATİ HATASI!

Emrah’ın tuttuğu, psikolog rolü oynayan Ezgi’nin uyguladığı tedavi ile gittikçe kötüleşen Sena, halüsinasyonlar görmeye başladı. Ona göz kulak olmaya ve yardım etmeye çalışan Saadet’i Sadi’nin adamı olarak gören Sena, Saadet’i bıçakladı. Saadet’in nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığı gelecek hafta cevap bulacak.

Çukur merakla beklenen yeni bölümüyle 4 Haziran Pazartesi saat 20.45’te Show TV’de!