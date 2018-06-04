Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 32. bölüm üçüncü tanıtımı yayınlandı. Selim’in “Vartolu’ya tapuları gönder. Yarın sabah bu işi bitiriyoruz. Tabii Yamaç bu gece benim ipimi çekmezse!” sözleriyle kararını açıkladığı tanıtımda Yamaç ve Vartolu’nun yaşadığı tehlike dolu anlar dikkat çekiyor. Yamaç’tan Akşın’a görücü geleceği haberini alan Celasun sarsılırken, Sena’nın gözyaşları içinde kaldığı anlar merak uyandırıyor. Sezon finaline 2 bölüm kalan Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

Çukur’un yarın akşam ekrana gelecek 32. bölümünde heyecanlı dakikalar yaşanacak. Çukur’da büyük sezon finaline iki bölüm kala taşlar yerinden oynayacak. Çukur elden gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Vartolu’nun meydan okuduğu İdris Koçovalı, hayatının en büyük darbesini alacak. Selim’in, Vartolu’yla aynı tarafta olduğunu gören İdris’in tepkisi büyük merakla beklenecek. Bu sırada mahallede yaşanan beklenmedik bir olay Yamaç ile Vartolu’nun bir arada mücadele etmesine neden olacak. Koçovalı Ailesi’nde yaşanan mutlu bir gelişme ise herkesin yüzünü güldürecek. Ancak Selim’in babası İdris Koçovalı’ya sunacağı teklif ekran başındakileri şaşırtırken Nazım, Emrah, Vartolu ve Selim’in güç birliği karşısında Koçovalılar Çukur’u kurtarmada çaresiz kalacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen 32. bölümü yarın akşam saat 20.45’te Show TV'de!

İşte "Çukur"un 32. Bölüm 3. Tanıtımı!