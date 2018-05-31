Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 32. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Selim, Emrah ve Nazım ittifakının ekrana geldiği tanıtımda Selim, Emrah ve Nazım’ı açığa çıkmadığı konusunda ikna etmeye çalışıyor. İkiliyi uyaran Selim’in “Ya bugün Çukur’un son günü olacak ya da bizim. Karar sizin!” sözleri dikkat çekiyor. Sezon finaline 2 bölüm kalan Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

Çukur 32. yeni bölüm fragmanı;

Çukur’un merakla beklenen 32. bölümü Pazartesi akşamı saat 20.45’te Show TV'de!

ÇUKUR 31. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 31. bölümünde heyecanlı dakikalar yaşandı. Yamaç’ın Çukur’u kurtarması için Şükrü’yü Vartolu’dan alması gerekiyordu. Sena’nın giderek kötüleşmesiyle Yamaç, Saadet’ten yardım istedi. Para bulmak için büyük oyunu başlatan Yamaç, Vartolu’yu Medet’le birlikte gittikleri hamamda rehin tutarken, adamları Vartolu’nun evine baskın yaptı. Koçovalılar baskından kaçarak dağılan Vartolu’nun adamlarını gizlice takip etti. Şükrü’nün tutulduğu yeri öğrenen Celasun, Yamaç’a haber verdi. Yamaç ve adamları girdikleri çatışmadan Şükrü’yü sağ salim almayı başararak oğlu Cem’e götürdü. Koçovalıların zaferini kutladığı sırada, Cumali’nın tuttuğu kiralık katil Şükrü’ye kurşun yağdırdı. Aldığı ilaçların etkisiyle Sadi’nin hayalini gören Sena, Sadi sandığı Saadet’i bıçakladı. En başından beri aralarında onlara ihanet eden birinin olduğunu düşünen Yamaç, yapbozun tüm parçalarını birleştirdi ve bulduğu cevapla gözyaşlarına boğuldu. Ağabeyi Selim’in ihanet ettiğini öğrenen Yamaç, büyük bir yıkıma uğradı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.