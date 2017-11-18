Çukur 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un beşinci bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. İsa’nın köşeye sıkıştığı anlarda Selim korkuyla İsa’nın yerini öğrenmeye çalışıyor. Yamaç’ın İsa’nın konuşması için elinden geleni yaptığı, ikilinin dövüş sahnelerinin heyecanı arttırdığı tanıtımda Vartolu’nun “Bu Çukurdakiler iki şeyi çok seviyor, biri para diğeri kan!” sözleri dikkat çekiyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek beşinci bölümünde Yamaç, ne pahasına olursa olsun aralarındaki haini bulmaya kararlıdır. Ancak karşısında büyük bir engel vardır. Yamaç’ın, herkesi aileden biri olarak gören İdris’i bu ihtimale inandırması, haini bulmasından çok daha zorlu olacaktır. Baba-oğul arasındaki tansiyon giderek yükselir. Koçovalı kadınları arasında da fırtınalar eser. Sena’nın, Sultan Koçovalı’nın kurallarına uymaya niyeti yoktur. Dört duvar arasından dışarı adım attığı an mahalleden tanıştığı biri, ona Çukur’un gerçek yüzünü gösterecektir. Kendisiyle ilgili gerçeklerin ortaya çıkmaması için en yakınındakileri bile ateşe atmaktan çekinmeyen Selim, geri dönüşü olmayan bir hata yapar. Mahalleye hızlı bir giriş yapan Vartolu ise Çukur’un sakinlerinin sevgisini kazanmak için adım atar. İdris Koçovalı’nın yerine göz diken Vartolu, asıl savaşı başlatacaktır.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Mustafa Üstündağ, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Halil Babür, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 20 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 5. Bölüm 2. Tanıtımı!

Çukur 5. bölüm 2. fragmanı