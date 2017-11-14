Çukur 5. bölüm fragmanı: "Bana senden çok baba demişlerdir!"

Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal ve Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin yer aldığı SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur, 4. bölümüyle dün akşam yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Yayınlanan nefes kesen bölümün ardından 5. bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki Çukur'un 5. bölümünde neler yaşanacak? İşte Çukur 5. bölüm fragmanı ve ilk sahnesi...

ÇUKUR 5. BÖLÜM İLK SAHNESİ

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un beşinci bölümünden ilk sahne yayınlandı.

Yamaç’ın İdris’e aralarından birinin Vartolu’ya haber verdiğini anlatmaya çalıştığı, İdris’in ise adamlarını “Bana senden çok baba demişlerdir” diyerek savunduğu ve Yamaç’tan kesin kanıtlar istediği sahne yeni bölümde işlerin kızışacağını gözler önüne serdi.

ÇUKUR 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur’un bu akşam ekrana gelen dördüncü bölümünde;

Uzun zamandır bilinci kapalı olan İdris Koçovalı, hayata yeniden gözlerini açtı ve Sena ile tanışarak onun Yamaç’ın eşi olduğunu öğrendi. Baba-oğul arasındaki büyük karşılaşmada ise soğuk rüzgarlar esti. Yamaç’ın, Doğukan isimli şarkıcının tahsilat işiyle ilgilendiği ve büyük bir tehlike altına girdiği bölümde Selim yine Vartolu’ya haber uçurarak dengeleri değiştirdi.

Sena ile Yamaç’ın açıkhava sinemasında ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ı izledikleri romantik anlar ekran başındakilerin ayaklarını yerden kesti. Vartolu, adamlarını topladığı mahallede resmi geçit yaparak herkesin tepkisini çekti. Yamaç bu sırada Aliço’dan aralarındaki haini bulmak için yardım istedi.

Şarkıcı Doğukan’ın kalan parasını almak için, menajeri Eser’in karşısına çıkan Yamaç’ın aksiyon dolu dövüş sahneleri göz doldurdu. Vartolu’nun müdahalesiyle işlerin tehlikeli bir boyuta taşındığı Çukur’da Yamaç, Doğukan’ı polise teslim etmek üzere yola çıktı.

Doğukan’ın, Yamaç’ın kullandığı arabanın direksiyonuna “ben babamı öldürdüm” diyerek müdahale etmesiyle arabanın uçuruma uçtuğu final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı ‘Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Mustafa Üstündağ, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Halil Babür, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk, Doğancan Sarıkaya ve Berk Pamir de bu güçlü isimlere eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen dördüncü bölümü 20 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 5. bölümünden ilk sahne!

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Çukur yeni bölüm fragmanı