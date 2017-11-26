Çukur 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un altıncı bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Celasun ve Yamaç’ın dövüş sahneleri adrenalini doruk noktasına çıkarırken, ikilinin karşı karşıya gelmesi izleyenlerde soru işareti yarattı. Sultan’ın, Sena’ya “Eğer bir soru sormaya başlarsak o adamlarla birlikte yaşayamayız!” nasihatinde bulunduğu tanıtımda Vartolu’nun, Yamaç’a “Bırak da Çukur’u, Çukur’un adamı yönetsin!” sözleri dikkat çekti. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.
Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek altıncı bölümünde tansiyon giderek yükselir. İsa’nın ölümünün ardından Yamaç’ın şüpheleri daha da artmıştır. Silah sevkiyatına yapılan baskın Yamaç’ın amca bildiği Emmi ve Paşa’yı baş şüpheliler haline getirir. Fokurdayan bir kazana dönüşen Çukur mahallesinde dengeler sonsuza kadar değişecektir. Kendini bir anda bambaşka bir dünyanın içinde bulan Sena, Yamaç’ın ilk defa hiç bilmediği yönüyle karşılaşır ve hayatının en büyük şaşkınlığını yaşar. Vartolu ile Selim arasındaki anlaşmanın seyri değişirken, kardeşlerinin aç olduğunu öğrenen Celasun, Koçovalılara ait bir silah deposunu soymaya karar verir. Bu hamlesi onu, Yamaç ile karşı karşıya getirecektir. Çukur’da sözü geçen biri olmak için harekete geçen Vartolu, aynı zamanda Yamaç’ı öfkelendirecek bir sürprizin de hazırlıklarına girişir.
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı ‘Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlereÇetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Halil Babür, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk, Doğancan Sarıkayave Berk Pamir eşlik ediyor.
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!
İşte "Çukur"un 6. Bölüm 2. Tanıtımı!
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