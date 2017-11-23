Çukur 6. bölüm fragmanı: "Baba, oğlun hain!" Çukur yeni bölüm fragmanı izle

Zengin oyuncu kadrosu ve hikayesiyle izleyicilerden tam not alan ve yeni bölümleri heyecanla beklenen Çukur'un 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümü büyük heyecanla bekleyen izleyiciler, yayınlanan fragmanla bir hayli meraklandı. İşte Çukur 6. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

"BABA, OĞLUN HAİN!"

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un altıncı bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Selim’in yakalanma korkusuyla Vartolu’yu tehdit ettiği tanıtımda Yamaç’ın “Baba, oğlun hain Vartolu’ya bizi o satıyor!” sözleri gerilimi arttırıyor.

Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

ÇUKUR'UN 5. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen beşinci bölümünde;

Yamaç’ın aralarındaki köstebeği bulmak için yaptığı plan damgasını vurdu. İsa, Koçovalı Ailesi’ne ihanet ederken köşeye sıkışan Selim, İsa’ya vicdan muhakemesi yaptırarak onu ölüme sürükledi. Vartolu ile Koçovalı Ailesi’nin emektar yardımcısı Saadet’in çocukken arkadaş olduklarının görüldüğü sahneler merakı arttırdı.

Selim’in, aralarındaki diğer hainin İdris’in adamlarından Emmi veya Paşa olabileceğini söylemesiyle kafası allak bullak olan Yamaç, Aliço’yla birlikte bu gerçeği öğrenmek için harekete geçti. Bölümün finalinde silah sevkiyatı sırasında yaşanan baskın ise ekran başındakileri şoke etti.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı ‘Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Halil Babür, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk, Doğancan Sarıkaya ve Berk Pamir eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

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Çukur 6. bölüm fragmanı

Çukur yeni bölüm fragmanı