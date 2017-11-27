Çukur 6. bölümde neler yaşanacak? Çukur 6. bölüm fragmanı

SHOW TV'nin yeni fenomen dizisi Çukur'un bu akşam ekrana gelecek olan 6. bölümü için nefesler tutuldu. Yeni bölümde neler yaşanacağını araştıran izleyiciler merakla "Çukur 6. bölüm fragmanı" ve "Çukur 6. bölümde neler yaşanacak?" diye araştırıyor. İşte Çukur 6. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

ÇUKUR 6. BÖLÜM: TANSİYON GİDEREK YÜKSELİYOR

Çukur’un bu akşam ekrana gelecek altıncı bölümünde;

Tansiyon giderek yükselir. İsa’nın ölümünün ardından Yamaç’ın şüpheleri daha da artmıştır. Silah sevkiyatına yapılan baskın Yamaç’ın amca bildiği Emmi ve Paşa’yı baş şüpheliler haline getirir. Fokurdayan bir kazana dönüşen Çukur mahallesinde dengeler sonsuza kadar değişecektir.

Kendini bir anda bambaşka bir dünyanın içinde bulan Sena, Yamaç’ın ilk defa hiç bilmediği yönüyle karşılaşır ve hayatının en büyük şaşkınlığını yaşar. Vartolu ile Selim arasındaki anlaşmanın seyri değişirken, kardeşlerinin aç olduğunu öğrenen Celasun, Koçovalılara ait bir silah deposunu soymaya karar verir.

Bu hamlesi onu, Yamaç ile karşı karşıya getirecektir. Çukur’da sözü geçen biri olmak için harekete geçen Vartolu, aynı zamanda Yamaç’ı öfkelendirecek bir sürprizin de hazırlıklarına girişir.

Ay Yapım imzalı Çukur’un senaryosunu Gökhan Horzum yazarken, yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor.

5. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Çukur'un geçtiğimiz hafta ekrana gelen 5. bölümünde;

Yamaç, ne pahasına olursa olsun aralarındaki haini bulmaya kararlıdır. Ancak karşısında büyük bir engel vardır. Yamaç’ın, herkesi aileden biri olarak gören İdris’i bu ihtimale inandırması, haini bulmasından çok daha zorlu olacaktır. Baba-oğul arasındaki tansiyon giderek yükselir.

Koçovalı kadınları arasında da fırtınalar eser. Sena’nın, Sultan Koçovalı’nın kurallarına uymaya niyeti yoktur. Dört duvar arasından dışarı adım attığı an mahalleden tanıştığı biri, ona Çukur’un gerçek yüzünü gösterecektir. Kendisiyle ilgili gerçeklerin ortaya çıkmaması için en yakınındakileri bile ateşe atmaktan çekinmeyen Selim, geri dönüşü olmayan bir hata yapar.

Mahalleye hızlı bir giriş yapan Vartolu ise Çukur’un sakinlerinin sevgisini kazanmak için adım atar. İdris Koçovalı’nın yerine göz diken Vartolu, asıl savaşı başlatacaktır.

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Çukur 6. bölüm fragmanı

Çukur yeni bölüm fragmanı