Çukur 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur yeni bölüm fragmanı

SHOW TV'de Pazartesi akşamları ekrana gelen fenomen dizi Çukur'un 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde neler yaşanacağını merak eden izleyiciler, yeni bölüm fragmanıyla ipuçları ediniyor. İşte Çukur 7. bölüm 2. fragmanı...

ÇUKUR 7. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un yedinci bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Yamaç ve Vartolu’nun karşı karşıya geldiği anlarda Yamaç, Vartolu’ya “Burası Koçovalıların mahallesi, burası benim mahallem!” diyerek meydan okuyor. Meke ve Celasun’un birbirlerine bıçak çektiği dövüş sahnesi heyecanı doruk noktasına çıkarıyor.

Sena’nın Celasun’a hesap sorduğu sahnede Celasun’un “Sen sanırsın ki her yerde ikiyle iki dört eder. Çukur’da ikiyle iki dert eder!” sözleri dikkat çekiyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 4 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

ÇUKUR 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek yedinci bölümünde;

İdris’in mahalleye geri dönmesi ve hâkimiyetini hatırlatmasıyla birlikte taşlar yerinden oynayacaktır. Vartolu’nun geri adım atmaya niyeti yoktur. Çukur’un altını oyarak mahallede hüküm sürmeye kararlıdır. Asıl büyük mücadele şimdi başlayacaktır.

Berber Muhittin sayesinde Yamaç, sürpriz şekilde Vartolu’nun zayıf noktasını bulacaktır. Mahallede kopan fırtınanın tam ortasında Selim yeni hamlesini yapmaya hazırlanırken, Vartolu en büyük kozunu oynayarak ekran başındakileri şoke edecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Halil Babür, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

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Çukur yeni bölüm fragmanı

Çukur 7. bölüm 2. fragmanı

Çukur 7. bölüm fragmanı