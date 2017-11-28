Çukur 7. bölüm fragmanı: Akşın, Celasun’a hesap soruyor!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un yedinci bölümünden ilk sahne yayınlandı. Akşın ve Celasun’un Vartolu yüzünden karşı karşıya geldiği heyecan dolu sahnede Akşın, öfkeden deliye dönüyor. Celasun’un yüzüne tüküren Akşın, “Nasıl yaptın bunu? O senin babanın katili Celasun, o benim babamın katili!” sözleriyle Celasun’a hesap soruyor. Çukur,çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.
Çukur’un bu akşam ekrana gelen altıncı bölümünde silah sevkiyatı sırasında yapılan baskınla şok olan Yamaç’ın şüpheleri, Emmi ve Paşa üzerine yoğunlaştı. İsa’nın neden öldüğünü öğrenmek isteyen Sena, Yamaç’ın sert tepkisiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yıllar sonra Saadet’i gören Vartolu, onu takip ederek İdris’in yanında yaşadığını öğrendi. Yamaç ve Sena uzun zaman sonra akşam dışarı çıkarak gönüllerince bir gece geçirdi. Kardeşlerinin aç olduğunu öğrenen Celasun, Koçovalılara ait bir silah deposunu soydu. Bunu öğrenen ve öfke patlaması yaşayan Yamaç’ın, Celasun’la dövüş sahneleri bölüme damga vururken, Celasun’un Vartolu’nun yanında yer alması izleyenlerin heyecanını arttırdı. Yamaç, Çukur’da sözü geçen biri olmak için harekete geçen Vartolu’nun planını tersine çevirdi. Vartolu’nun, Saadet’i aradığı ve kendisini öğretmen olarak tanıttığı sahne, ikilinin çocukluk aşkı devam edecek mi sorusunu akla getirdi.
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Halil Babür, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.
Çukur’un merakla beklenen yedinci bölümü 4 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!
İşte "Çukur"un 7. bölümünden ilk sahne!
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