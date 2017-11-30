Çukur 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur yeni bölüm fragmanı

SHOW TV'de Pazartesi akşamları ekrana gelen ve izleyicileri ekran başına kilitleyen fenomen dizi Çukur'un 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanındaki gelişmeler, izleyicileri oldukça meraklandırdı. İşte Çukur 7. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...

KRAL YUVAYA GERİ DÖNDÜ!

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un yedinci bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. İdris Koçovalı’nın uzun zaman sonra Çukur’a indiği tanıtımda mahalleli İdris’i coşkuyla karşılıyor. Pazara gelen İdris’in Sena ile diyaloğu dikkat çekerken, Vartolu’nun görünmesi gerilimi arttırıyor.

İdris Koçovalı’ya ulaşmak isterken Yamaç’ın tepkisiyle karşılaşan Vartolu’nun ne yapacağı heyecanla bekleniyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 4 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

ÇUKUR'UN 6. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen altıncı bölümünde;

Kardeşlerinin aç olduğunu öğrenen Celasun, Koçovalılara ait bir silah deposunu soydu. Bunu öğrenen ve öfke patlaması yaşayan Yamaç, Celasun’la karşı karşıya geldi. İkili arasındaki dövüş sahnesi nefesleri kesti. İsa’nın neden öldüğünü öğrenmek isteyen Sena, Yamaç’ın sert tepkisiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Yıllar sonra Saadet’i gören ve darmadağın olan Vartolu’nun duygusal sahneleri izleyenleri derinden etkiledi. Celasun’un artık Vartolu’nun adamı olması taşları yerinden oynattı.

Yamaç, Çukur’daki nüfuzunu güçlendirmek için harekete geçen Vartolu’nun planını tersine çevirdi. Vartolu’nun, Saadet’i aradığı ve kendisini öğretmen olarak tanıttığı sahne, ikilinin çocukluk aşkı devam edecek mi sorusunu akla getirdi.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Halil Babür, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

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Çukur yeni bölüm fragmanı

Çukur 7. bölüm fragmanı