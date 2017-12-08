Her hafta hız kesmeyen temposu ve sürükleyici hikayesiyle milyonları Show TV ekranına kilitleyen Çukur'un 7. bölüm final sahnesi Youtube'da rekora imza attı. Vartolu'nun "Mihriban" türküsünü duymasıyla birlikte duygularına yenilip kontrolünü tamamen kaybettiği anlar sadece üç günde 2 milyondan fazla izlendi.

VARTOLU "MİHRİBAN"LA DAĞILDI!

Rekor kıran final sahnesinde Yamaç, uyguladığı plan sonrasında Vartolu'nun zayıf noktasının "Mihriban" türküsü olduğunu öğrenip göstereceği tepkiyi kendi gözleriyle görmek istedi. Vartolu'nun Yamaç'a mallarının hesabını sormaya geldiği anda mahallede birden yüksek sesle Mihriban çalmaya başladı. Türküyü duyar duymaz Vartolu'nun elleri ve sesi titremeye başladı, bağırarak teybi kapattırmak istedi. Türkü çalmaya devam ettikçe öfkesi gözyaşlarına karışan Vartolu silahına davranıp teybin hoparlörlerini patlattı. Hızını alamayıp silahını Yamaç'a doğrulttu.

"MİHRİBAN KİM?"

Youtube'da iki milyondan fazla izlenen final sahnesi Yamaç'a "Mihriban kim?" sorusunu sordururken, Vartolu'nun annesiyle ilgili gizem izleyicide daha da çok merak uyandırdı. Vartolu'nun geçmişteki hikayesi ve Koçovalı ailesiyle meselesi soru işareti olarak kalmaya devam etti.

KÖSTENDİL'DEN MUHTEŞEM PERFORMANS!

Çok konuşulan ve rekor kıran final sahnesinde Vartolu'yu canlandıran Erkan Kolçak Köstendil'in performansı hayranlık uyandırdı. Çukur'un kötü karakteri Vartolu'yu kısa sürede izleyiciye sevdirmeyi başaran Köstendil'e, final sahnesindeki performansı sonrasında övgüler yağdı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Halil Babür, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

ÇUKUR 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

İdris’in “Burası Çukur kızım. Biz de Koçovalı ailesiyiz, kocan da bu ailenin başı!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda, Sultan-Sena karşılaşması gerilimi artırıyor.

Öfkeyle Ayşe’nin kıyafetlerine müdahale eden, sonrasında Sena’nın odasına girmek isteyen Sultan, Sena’nın sert tepkisiyle neye uğradığını şaşırıyor. Vartolu yeni planlar için yola çıkarken, Yamaç’ın isyanı akıllarda büyük bir soru işareti yaratıyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 11 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

ÇUKUR 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen yedinci bölümünde;

Yamaç’ın ihbarıyla polis oyuncakçıya baskın yaptı. Yapılan baskınla Çukur’un hazırlıksız olduğunu gösteren Yamaç, bir yandan da Emmi ve Paşa’yı takip ettirdi. Vartolu-Yamaç atışmasını sıkça gördüğümüz bölümde Yamaç, mahallenin eski haline dönmesi için mahalleliyi uyardı.

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Yamaç, kusursuz planıyla da Vartolu’nun uyuşturucu sevkiyatını önledi. Sena, Yamaç’ı ilk defa sahneye çıktığı mekana götürerek, Yamaç’ın eski anılarını canlandırdı. Meke ve Celasun’un birbirine silah çektiği sahne nefesleri kesti. Yamaç, baba mesleğini devralarak Sena’yla birlikte pazar tezgahının başına geçerken, uzun zaman sonra mahalleye inen İdris’i halk coşkuyla karşıladı.

Mahallede Mihriban türküsünün çaldığını duyan Vartolu’nun tepkisi sert oldu. Berber Muhittin sayesinde Yamaç, sürpriz şekilde Vartolu’nun zayıf noktasını buldu. Vartolu’nun bu kadar canını sıkan türkü, “Mihriban kim?” sorusunu akla getirdi.

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