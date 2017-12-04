Çukur 7. yeni bölüm fragmanı: İdris Çukur'a geri dönüyor

Çukur 7. yeni bölüm ile bu akşam izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Geri adım atmayan Vartolu ve hakimiyetini hatırlayarak Çukur'a geri dönen İdris Koçovalı! Çukur heyecan dozu yüksek bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanırken izleyiciler Çukur'un yeni bölüm fragmanını sorguluyor. İşte Çukur 7. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanacak gelişmeler...

ÇUKUR 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Çukur’un yedinci bölümünde İdris’in mahalleye geri dönmesi ve hâkimiyetini hatırlatmasıyla birlikte taşlar yerinden oynayacaktır. Vartolu’nun geri adım atmaya niyeti yoktur. Çukur’un altını oyarak mahallede hüküm sürmeye kararlıdır.

Asıl büyük mücadele şimdi başlayacaktır. Berber Muhittin sayesinde Yamaç, sürpriz şekilde Vartolu’nun zayıf noktasını bulacaktır. Koçovalılardaki ve mahallede kopan fırtınanın tam ortasında Selim yeni hamlesini yapmaya hazırlanırken, Vartolu ise en büyük kozunu oynayarak ekran başındakileri şoke edecek.

Çukur 7. bölüm 2. fragmanı;

Çukur 7. bölüm fragmanı;

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Halil Babür, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

çukur

çukur son bölüm

çukur 7. bölüm

çukur fragmanı

çukur yeni bölüm