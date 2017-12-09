Usta oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur'dan bir tanıtım daha geldi. Çukur 8. bölüm 2. fragmanında Sultan'ın Sena için söylediği sözler büyük merak uyandırdı. İşte Çukur 8. bölüm 2. fragmanı ve detaylar...

ÇUKUR'DA TANSİYON YÜKSELİYOR

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un sekizinci bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Vartolu’nun kendisine ihanet eden kişiyi bulmaya çalıştığı tanıtımda Celasun gitgide Vartolu’nun güvenini kazanıyor. Emmi’nin kafasına silah dayadığı anlar heyecanı doruk noktasına çıkarıyor.

Sultan’ın “Sena bu evden gidecek” sözleri dikkat çekerken, Selim’in mekanında çıkan kavga ise adrenalini artırıyor. İdris’in ölümle burun buruna geldiği anlar yürekleri ağızlara getiriyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 11 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

ÇUKUR 8. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek sekizinci bölümü heyecan dolu anlara sahne olacak. Herkesin maçı kendi kurallarına göre oynadığı Çukur mahallesinde gerilim doruk noktasındadır. Yamaç, Vartolu’nun zayıf noktasını bulmuş ve bu maçı bitirmek için son vuruşunu yapmıştır.

Vartolu beklemediği anda yediği darbeye karşılık İdris ve Yamaç’a hayatlarının sürprizini yaşatacaktır. Yamaç’ın tüm bu olanlar karşısında neden harekete geçmediğini sorgulayan İdris, oğluna hayatının dersini verecektir. Bu sırada Selim’in kaçak kumarhanesine gelen yeraltı dünyasının adamlarından Serdar, tansiyonu yükseltecektir. Koçovalı kadınları arasında da büyük bir fırtına kopmak üzeredir. Sultan kesin kararını vermiştir; Sena bu evden gidecektir.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Halil Babür, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

çukur

Çukur yeni bölüm fragmanı

Çukur 8. bölüm fragmanı

Çukur 8. bölüm 2. fragmanı