SHOW TV'de Pazartesi akşamları ekrana gelen ve izleyicileri ekran başına kilitleyen fenomen dizi Çukur'un 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmandaki gelişmeler, izleyicilerde büyük merak uyandırdı. İşte Çukur 8. bölüm fragmanı ve detaylar...

ÇUKUR 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un sekizinci bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. İdris’in “Burası Çukur kızım. Biz de Koçovalı ailesiyiz, kocan da bu ailenin başı!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda, Sultan-Sena karşılaşması gerilimi artırıyor.

Öfkeyle Ayşe’nin kıyafetlerine müdahale eden, sonrasında Sena’nın odasına girmek isteyen Sultan, Sena’nın sert tepkisiyle neye uğradığını şaşırıyor. Vartolu yeni planlar için yola çıkarken, Yamaç’ın isyanı akıllarda büyük bir soru işareti yaratıyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

ÇUKUR 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen yedinci bölümünde;

Yamaç’ın ihbarıyla polis oyuncakçıya baskın yaptı. Yapılan baskınla Çukur’un hazırlıksız olduğunu gösteren Yamaç, bir yandan da Emmi ve Paşa’yı takip ettirdi. Vartolu-Yamaç atışmasını sıkça gördüğümüz bölümde Yamaç, mahallenin eski haline dönmesi için mahalleliyi uyardı.

Yamaç, kusursuz planıyla da Vartolu’nun uyuşturucu sevkiyatını önledi. Sena, Yamaç’ı ilk defa sahneye çıktığı mekana götürerek, Yamaç’ın eski anılarını canlandırdı. Meke ve Celasun’un birbirine silah çektiği sahne nefesleri kesti. Yamaç, baba mesleğini devralarak Sena’yla birlikte pazar tezgahının başına geçerken, uzun zaman sonra mahalleye inen İdris’i halk coşkuyla karşıladı.

Mahallede Mihriban türküsünün çaldığını duyan Vartolu’nun tepkisi sert oldu. Berber Muhittin sayesinde Yamaç, sürpriz şekilde Vartolu’nun zayıf noktasını buldu. Vartolu’nun bu kadar canını sıkan türkü, “Mihriban kim?” sorusunu akla getirdi.

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Çukur 8. bölüm fragmanı

Çukur yeni bölüm fragmanı