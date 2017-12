Çukur 8. bölüm ilk sahnesi yayınlandı: "Aldığın her nefesten haberim olacak!"

SHOW TV'de Pazartesi akşamları ekrana damga vuran ve izleyicileri ekran başına kilitleyen fenomen dizi Çukur'un ekrana gelen 7. bölümünün hemen ardından 8. bölüm ilk sahnesi yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda İdris ve Yamaç büyük şok yaşıyor. İşte Çukur 8. bölüm ilk sahnesi ve detaylar...

"ALDIĞIN HER NEFESTEN HABERİM OLACAK!"

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un sekizinci bölümünden ilk sahne yayınlandı. Vartolu’yla komşu olacaklarını öğrenen İdris ve Yamaç’ın büyük şok yaşadığı tanıtımda Vartolu sözleriyle Yamaç’ı sinirlendiriyor.

Yamaç’ın, Vartolu’nun taşınacağı haberine inanmakta güçlük çektiği anlarda Vartolu’nun “Aldığın, verdiğin her nefesten, attığın her adımdan haberim olacak bundan sonra Yamaç Bey!” sözleri gerilimi arttırıyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

ÇUKUR 7. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Çukur’un ekrana gelen yedinci bölümünde;

Yamaç’ın ihbarıyla polis oyuncakçıya baskın yaptı. Yapılan baskınla Çukur’un hazırlıksız olduğunu gösteren Yamaç, bir yandan da Emmi ve Paşa’yı takip ettirdi. Vartolu-Yamaç atışmasını sıkça gördüğümüz bölümde Yamaç, mahallenin eski haline dönmesi için mahalleliyi uyardı.

Yamaç, kusursuz planıyla da Vartolu’nun uyuşturucu sevkiyatını önledi. Sena, Yamaç’ı ilk defa sahneye çıktığı mekana götürerek, Yamaç’ın eski anılarını canlandırdı. Meke ve Celasun’un birbirine silah çektiği sahne nefesleri kesti. Yamaç, baba mesleğini devralarak Sena’yla birlikte pazar tezgahının başına geçerken, uzun zaman sonra mahalleye inen İdris’i halk coşkuyla karşıladı.

Mahallede Mihriban türküsünün çaldığını duyan Vartolu’nun tepkisi sert oldu. Berber Muhittin sayesinde Yamaç, sürpriz şekilde Vartolu’nun zayıf noktasını buldu. Vartolu’nun bu kadar canını sıkan türkü, “Mihriban kim?” sorusunu akla getirdi.

