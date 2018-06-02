Show TV'nin fenomen dizisi 'Çukur', 'En İyi Dizi' dahil 4 dalda ödül aldı.



Aras Bulut İynemli 'En İyi Erkek Dizi Oyuncusu', Erkan Kolçak Köstendil 'Yılın Yükselen Oyuncusu', Rıza Kocaoğlu ise 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli, "Bu bir takım işi. Ödülü ekibim adına alıyorum" dedi.

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