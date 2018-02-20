Her Pazartesi akşamları SHOW TV' de yayınlanan Çukur dizisinde Akşın karakterini canlandıran İlayda Alişan'ın hayat hikayesi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, İlayda Alişan kimdir, kaç yaşındadır? İşte Çukur Akşın'ın hayat hikayesi...

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

1 Ocak 1996 tarihinde İstanbul'da doğan İlayda Alişan, oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başlamıştır. Erberk model ve oyunculuk ajansına kayıtlı olan genç ve güzel oyuncu, reklam filmlerinde keşfedilip, dizi oyunculuğuna başlamıştır.

İlayda Alişan ekranlarda ilk kez Bir Çocuk Sevdim adlı diziyle tanınmıştır. İlayda Alişan Bir Çocuk Sevdim adlı dizide Merve karakterini canlandırmıştır. Ardından, Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı gibi dizilerde birçok önemli oyuncu ile çalışma fırsatı bulmuştur. İlayda Alişan son olarak Fox TV'de başlayacak olan Bana Sevmeyi Anlat isimli dizi ile ekranlara gelecek ve bu dizide Mustafa Üstündağ, Kadir Doğulu, Seda Bakan gibi isimlerle birlikte rol alacaktır.