‘Çukur’ herkesi içine çekecek! Ekranların yeni fenomen adayı ‘Çukur’ bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz’in başrolde olduğu dizi, güçlü kadrosu ve aşk soslu hikâyesiyle pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olacak

PARİS’TE AŞK BAŞKADIR

“Herkes bir gün mutlaka Çukur’a geri döner” sloganlı dizi, İstanbul’un en belalı mahallelerinden Çukur’da geçiyor. İynemli ve Deniz’in Paris’te çekilen romantik sahnelerinin damga vuracağı dizide ikiliye Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Mustafa Üstündağ, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka, Ercan Kesal ve Perihan Savaş eşlik ediyor.

İynemli dizide, gündüz kimyager, geceleri ise barlarda şarkı söyleyen bir rock’çıyı oynuyor

DİVA GÖZ KAMAŞTIRACAK

İlk bölümün sürprizi ise tam 28 yıl sonra ‘Çukur’ için setlere dönen ve ilk kez bir dizide rol alan Bülent Ersoy. Konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkıp Ercan Kesal’ın canlandırdığı İdris Koçovalı ile fasıl yapacak olan sanatçı sadece oyunculuğuyla değil, takılarıyla da göz kamaştıracak. Ersoy fasıl sahnesinde, 8 milyon TL değerindeki elmas takılarıyla boy gösterecek.