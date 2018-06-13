SHOW TV’nin yayınlandığı günden bu yana milyonları ekran başına kilitleyen Ay Yapım imzalı dizisi ‘Çukur’ önceki akşam görkemli bir sezon finali yaptı.
‘Çukur Otizmin Farkında!’ sloganıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atan dizi ekibi, sezon finali gala gecesini de Tohum Otizm Vakfı yararına gerçekleştirdi.
Haliç Kongre Merkezi’ndeki gala gecesinin sunuculuğunu Ebru Akel üstlendi.
‘BU GECE HER ŞEY MÜKEMMEL’
Geceye tam kadro katılan dizi ekibinden Aras Bulut İynemli, kırmızı halı seremonisinden sonra verdiği röportajda, “Böyle bir ekiple çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Önümüzdeki yıl da güzel bir hikâyeye hizmet edeceğiz. Bu gece, otizmli çocukların yararına düzenlendiği için çok mutluyum. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz mükemmel” dedi.
Erkan Kolçak Köstendil ise “Seyircilerin ilgisine ve sevgisine mazhar olduğumuz için mutluyuz” diye konuştu.
Röportajların ardından gala gecesi konseri başladı. Toygar Işıklı ve 25 kişilik orkestrasının ‘Çukur Müzikleri’yle sahne aldığı konserde Allame ‘Kısır Döngü’yü, Cem Adrian ‘Öf Öf’ü, No:1 ile Melek Mosso ‘Hiç Işık Yok’u, Eypio ise ‘Gömün Beni Çukura’yı ve Cem Adrian’la birlikte ‘Kalbim Çukurda’yı seslendirdi.
Nebil Sayın, Gökhan Bölükçü’yle ‘Haydar Haydar’ı söylerken, Kubilay Aka ‘Gamzendeki Çukur’u seslendirdi. Sahnede şarkı söyleyen oyuncular bir yandan da bilet alıp gala gecesi heyecanına ortak olan hayranlarıyla birlikte dizinin sezon finalini izledi.
TEZAHÜRAT ALDI
Gazapizm’le birlikte ‘Heyecanı Yok’u söyleyen Aras Bulut İynemli, seyircilerden coşku dolu, “Bir daha” tezahüratları aldı. Nefes kesen sezon finali bittikten sonra başarılı oyuncu yeniden sahneye çıkarak bu kez tüm ‘Çukur’ ekibiyle birlikte ‘Heyecanı Yok’u söyledi. Heyecanı çok sezon finali gala gecesinden elde edilen tüm gelir, otizmli çocuklara burs verilmesi amacıyla vakfa bağışlandı.
ALKIŞ YAĞMURUNA TUTULDULAR
Sezon finalinin ilk reklam arasında sahneye çıkıp ‘Nemrudun Kızı’ adlı şarkıda düet yapan Mustafa Kırantepe (Medet) ile Erkan Kolçak Köstendil (Vartolu) uyumlu ve eğlenceli performanslarıyla büyük alkış aldı.
Gecenin sürprizlerinden biri de Aras Bulut İynemli’nin Gazapizm ile yaptığı ‘Heyecanı Yok’ düetiydi. İkilinin performansı büyük beğeni topladı.
Cem Adrian, Gökhan Kılıç’ın bağlaması eşliğinde dizide de çok beğenilen ‘Öf Öf’ adlı türküyü seslendirdi.
3 BİN BİLET SATILDI
SHOW TV, Ay Yapım ve Tohum Otizm Vakfı’nın işbirliğiyle düzenlenen gala gecesi için 3 bin bilet satıldı. SHOW TV resmi hesaplarından yapılan gala gecesi sosyal medya yayınları yaklaşık 1 milyon izlenmeye ulaştı.
Dizinin ‘İdris Baba’sı Ercan Kesal, “Çukur, delikanlılığın, cömertliğin, ailenin ve dayanışma duygusunun hâlâ geçerli olabileceğini hatırlattı” dedi.
Çukur’un yakışıklıları galada yan yana oturdu.
"FARKINDALIĞA KATKIMIZ OLDUYSA NE MUTLU BİZE"
Gala gecesinin finalinde Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin bir konuşma yaptı ve sözü dizide otizmli bir birey olan ‘Aliço’ karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu’na bıraktı. Ünlü oyuncu, “Hayatımın en değerli rollerinden biriydi. Bu farkındalığa bir katkımız olduysa ne mutlu bize” dedi.
‘Çukur’un Sena’sı Dilan Çiçek Deniz, şıklığı ve güzelliğiyle kırmızı halıya damgasını vurdu.
Dilan Çiçek Deniz, “Güzel bir ekip olduk. Pozitif sinerjimizi ekrana yansıttık” diye konuştu. Ünlü oyuncu güzelliğiyle göz kamaştırdı.
Aras Bulut İynemli, nam-ı diğer Yamaç ile dizide annesi rolündeki usta oyuncu Perihan Savaş, hayranlarını kol kola selamladı.
Öner Erkan kırmızı halıda dizide eşini oynayan İrem Altuğ’la birlikte yürüdü.
"TÜRK DİZİ TARİHİNİN EN İYİ SEZON FİNALİ"
Selim intihar etti. Sadiş kaçırıldı. Medet, Nazım, Emrah öldü. Sultan, Ayşe, Nedret, Akşın, Karaca, Acar Metin, Kemal, Celasun ölümle burun buruna kaldı. İdris Baba, Emmi ve Paşa’nınsa durumları meçhul.
Her sahnesi ayrı bir sezon finali tadında olan ‘Çukur’a sosyal medyadan, “Türk dizi tarihinin en iyi sezon finali” yorumları yağdı.
Dizi, Twitter’da ‘çukursezonfinali’ etiketiyle 100 bini aşkın tweet alıp TT oldu. İşte Twitter kullanıcılarının Yamaç, Sena, Aliço ve Vartolu dışında tüm karakterlerin durumunun gizem yarattığı, nefes kesen sezon finaliyle ilgili paylaşımları:
l Araserkannn: Siz bu ülkedeki en yetenekli oyuncalarsınız.
l Aliynaoksz: Sezon finali mi yoksa final mi izledik belli değil.
l Vegeceidi: Ya siz ne güzel ekipsiniz böyle. Sizi bizim karşımıza çıkaranlara sonsuz teşekkürler.
l BetlHizli: Bu adamlar cidden reytingi sonuna kadar hak ediyormuş. Bu nasıl final arkadaş, ağzım açık kaldı. Resmen kalite kokuyor dizi. Helal olsun. Ayakta alkışı hak ettiler.
l Cukurdakimimar: Tek kelimeyle efsane, en iyi sezon finalleri arasına girdi.
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