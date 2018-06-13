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"FARKINDALIĞA KATKIMIZ OLDUYSA NE MUTLU BİZE"

Gala gecesinin finalinde Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin bir konuşma yaptı ve sözü dizide otizmli bir birey olan ‘Aliço’ karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu’na bıraktı. Ünlü oyuncu, “Hayatımın en değerli rollerinden biriydi. Bu farkındalığa bir katkımız olduysa ne mutlu bize” dedi.