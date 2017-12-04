Çukur'da Aras Bulut İynemli ile Dilan Çiçek Deniz pazarda meyve sebze sattı, Çukur 7. bölümü izle

Pazartesi akşamlarının yeni fenomeni ‘Çukur’da, birbirine tutkuyla âşık evli bir çifti canlandıran Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz, gerçekten kurulan semt pazarında meyve ve sebze sattı.

GEL VATANDAŞ GEL...

HT Magazin'in haberine göre, SHOW TV’nin milyonları ekrana kilitleyen dizisi ‘Çukur’un bu akşamki bölü- müne, Yamaç’ın baba mesleğini devralarak Sena’yla birlikte pazar tezgâhı- nın başına geçtiği sahneler damga vuracak. Dizinin gerçek semt pazarında gerçekleştirilen çekimleri renkli anlara sahne oldu.

HALK YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz başta olmak üzere tüm oyuncular halkın yoğun ilgisiyle karşı- laştı. Artık Çukur Mahallesi’nin birer sakini olan Yamaç ve Sena’nın semt pazarının renkli ve samimi atmosferindeki halleri, izleyenleri mahalle kültürünün olduğu yıllara götürecek.

ÇUKUR'DA SERT KAPIŞMA

Pazartesi akşamları adını zirveye yazdıran “Çukur”da yine yer yerinden oynayacak. Yamaç ve Vartolu ellerindeki en büyük kozlarını ortaya sürecek.

Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz’in başrollerini paylaştığı SHOW TV’nin sevilen dizisi “Çukur”da bu akşam yine nefesler tutulacak. 7’nci bölümüyle ekrana gelecek olan dizide, İdris’in mahalleye geri dönmesi ve hâkimiyetini hatırlatmasıyla taşlar yerinden oynar.

Geri adım atmaya hiç niyeti olmayan Vartolu, Çukur’un altını oyarak mahallede hüküm sürmeye kararlıdır. Berber Muhittin sayesinde Yamaç, sürpriz şekilde Vartolu’nun zayıf noktasını bulur. Koçovalılarda ve mahallede kopan fırtınanın tam ortasında kalan Selim yeni hamlesini yapmaya hazırlanırken, Vartolu da en büyük kozunu oynayarak herkesi şoke edecektir...