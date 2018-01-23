Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 13. bölümü dün akşam izleyiciyle buluştu. Heyecanlı dakikaların yaşandığı Çukur'da en etkileyici sahnelerden biri de Vartolu ile İdris Koçovalı'nın yüzleşmesi oldu. Vartolu, Çukur'un tapularını vereceğini ancak bir karşılığı olduğunu söylüyor. İdris Koçovalı'dan kendisine bir masal anlatmasını istiyor. Peki, İdris Koçovalı'nın Vartolu'ya anlattığı masal Çukur'un kurulma hikayesi mi? Masal İdris Koçovalı'nın gerçek hikayesi mi?

İşte İdris Koçovalı'nın Vartolu'ya masal anlattığı o sahne;

İkili arasında büyük yüzleşmenin gerçekleştiği bölümde Vartolu’nun, İdris’in tapularına karşılık “Bana masal anlat” dediği duygusal anlar ekran başındakileri derinden etkiledi. İdris’in şaşkınlığını gizleyemediği bu dakikalarda, Vartolu gerçek kimliğini korumayı başararak hayatının en büyük sınavlarından birini verdi.

ÇUKUR 13. BÖLÜMDE YAMAÇ, BÜYÜK GERÇEĞE ÇOK YAKLAŞTI

Çukur’da kontrolü eline aldığından bu yana hem aralarındaki haini hem de Vartolu’nun sırrını öğrenmeye çalışan Yamaç, Vartolu’nun duygularına yenik düşmesiyle büyük bir ipucu yakaladı. Vartolu’nun köşeye sıkıştığı final sahnesinde, Yamaç elindeki tüm parçaları birleştirerek büyük gerçeğe bir adım daha yaklaştı. Saadet ise çocukluk aşkı Salih'in Vartolu olduğunu anlayarak yıkıldı.

Bölümde Yamaç’ın, Baykal’ın Beyefendi olduğu gerçeğini öğrenmesine de ramak kaldı. Her şeyi öğrenen Feyyaz’ın, Baykal’ın evini bastığı anlar adrenalini yükseltirken, Vartolu’nun hapishanede yatan üvey babası olarak bilinen Kasım ise ilk defa kendini gösterdi. Turgut Tunçalp’in hayat verdiği Kasım’ın, dengeleri ne şekilde etkileyeceği beklenirken, Gazapizm ve Cem Adrian’ın Çukur’a özel hazırladıkları ‘Kalbim Çukurda’ şarkısı bölümün bir diğer sürprizi oldu.

SENA’DAN TEHLİKELİ HAMLE!

Yeni bölümden yayınlanan ilk sahne, büyük merak uyandırdı. Sena’nın, Vartolu’dan silah kullanmayı öğrendiği ve ardından silahı ona doğrulttuğu anlar adrenalini yükseltirken, “İçeriden çığlık duymayacağım, imdat sesi duymayacağım. Yoksa sonuçlarına katlanırsın!” dediği anlar “İçeride kim var?” sorusunu akıllara getirdi.

“Vartolu’nun sırrını ilk kim öğrenecek?” sorusunun cevabının büyük merak ve heyecanla bekleneceği Çukur’un yeni bölümü 29 Ocak Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de!

İşte "Çukur"un 14. bölümünden ilk sahne!

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