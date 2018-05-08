Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un sezon finaline yaklaşırken mahallede taş üstünde taş bırakmayan büyük mücadele devam ediyor. Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Selim’in, Cemil’in hayatına son verdiği final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi. İdris Koçovalı’yı karşısına alan Vartolu’nun Sena’ya yardım etmesi ile Yamaç’ı baş düşmanı haline getirmesi gerilimi tırmandırdı.
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Sinan Öztürk’ün üstlendiği Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümüne final sahnesi damgasını vurdu. Vartolu’nun zayıf noktasını bulan Sultan’ın Saadet’i Cemil’le evlendirmek istemesi ve İdris’in Vartolu’ya olan kızgınlığından dolayı düğünü bir an önce gerçekleştirmeye çalışması Vartolu’yu çılgına çevirdi. Saadet’in evlenmemesi için her şeyi yapan Vartolu’nun hayati hatası Saadet’i ondan daha da uzaklaştırdı. Koçovalılar’ı kaybetmek istemeyen Saadet ise sessiz bir şekilde evleneceği anı bekledi. Düğün günü Cemil’in Ayşe’ye olan duygularını itiraf etmesi ve ona kaçma teklifinde bulunması tüm dengeleri alt üst etti. Selim’in elleriyle son nefesini veren Cemil’in yere yığıldığı final sahnesi ekran başındakileri soluksuz bıraktı.
ÇUKUR 28. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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‘Çukur’, dün akşam yayınlanan 28’inci bölümüyle AB’de 8,91 izlenme oranı (rating), 21,68 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 9,19 izlenme oranı (rating), 20,43 izlenme payı (share), Total’de ise 7,56 izlenme oranı (rating), 17,54 izlenme payı (share) elde etti. Çukur'un heyecanla beklenen 28’inci bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #düğünümüzvar etiketleri ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #düğünümüzvar etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 12 saat 30 dakika, dünyada 3 saat 30 dakika TT listesinde kaldı.
SENA’DAN YAMAÇ’A BÜYÜK İTİRAF!
Vartolu’nun Sena’ya yardım etmesi ile öfkeden gözü hiçbir şeyi görmeyen Yamaç, Sena ve Vartolu ile hesaplaştı. Sena ile yüzleştikleri sahnede Anıl’a sadece yardım etmek istediğini söyleyen Sena, bundan dolayı birisinin ölümüne sebep olduğunu itiraf etti. Bunu Emrah dışında ilk kez birine söyleyen Sena’nın gözyaşları ve Yamaç’ın kollarına yığıldığı an ekran başındakileri derinden etkiledi.
VARTOLU’NUN SON İSTEĞİ
Düğün hazırlıklarının devam ettiği Çukur, İdris’in Vartolu’ya gövde gösterisine sahne oldu. Vartolu’nun son olarak İdris’e gidip düğünü iptal etmesini ve hayatla arasındaki en sıkı bağ olan Saadet’i bu şekilde ondan koparmamasını istediği sahne baba-oğul arasında hem duygusal hem de gerilimli anların yaşanmasına neden oldu.
Çukur merakla beklenen yeni bölümüyle 14 Mayıs Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de!
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