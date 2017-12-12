Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un dün akşam yayınlanan heyecan dolu bölümünün final sahnesinde Sena’nın kaçırıldığı an nefesler tutuldu. Sena’yı kaçıranın Selim olduğu gerçeği ise ekran başındakileri şoke etti.

Sezona damgasını vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde final sahnesi, tüm taşların yerinden oynayacağının sinyallerini verdi. Selim’in açtığı kumarhaneye gelen, yeraltı dünyasının tehlikeli isimlerinden Serdar (Mehmet Bozdoğan), Çukur’da dengeleri alt üst etti. Başta İdris olmak üzere Koçovalılara kafa tutan Serdar’ın hamleleri karşısında Selim, hayatının en tehlikeli adımını attı. Sena’nın kaçırıldığı final sahnesi tansiyonu yükseltirken, Sena’yı kaçıranın Selim olduğu gerçeği ise ekran başındakileri şoke etti.

Çukur'un merakla beklenen sekizinci bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #oyunbaşlıyor etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #oyunbaşlıyor Twitter'ın Türkiye gündeminde 10 saat 30 dakika TT listesinde kaldı. Birbirinden özel yorumların geldiği sosyal medyada izleyicilerin en çok ilgisini çeken bölüm, İdris’in başına silah dayandığı sahne oldu.

ÇUKUR 8. BÖLÜM SANSÜRSÜZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

"KARDEŞ MİYİZ, CAN MIYIZ, TEK MİYİZ?"

Mahallede yaşanan tüm karmaşa karşısında Yamaç’ın neden harekete geçmediğini öğrenen İdris’in Yamaç’a, Paşa ve Emmi’ye ne kadar güvendiğini göstermek için oynadığı tehlikeli oyun, gerilimi tırmandırdı. İdris’in, Yamaç’ın gözleri önünde Paşa ve Emmi’nin sadakatini sorguladığı sırada Paşa’nın kendisini vurmak üzere silahı eline aldığı an Yamaç’a hayatının en büyük korkularından birini yaşattı.

Bölümde Vartolu ile Koçovalılar arasındaki husumet, Vartolu’nun Koçovalı Ailesi’ne komşu olmasıyla daha da alevlendi. Sultan’ın, Sena’nın bu evden gitmesini istediğini söylediği an ise Sena ile Sultan’ı yeniden karşı karşıya getirdi.

Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede Karaca’nın yaralı bir şekilde soluğu Celasun’un karşısında aldığı anlar ise akıllarda büyük bir soru işareti yarattı.

Çukur’un merakla beklenen dokuzuncu bölümü 18 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

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