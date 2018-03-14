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Show TV'nin sevilen yapımı 'Çukur'un 20'inci bölümü bir ayrılığa sahne oldu. Dizide Elif Doğan'ın canlandırdığı ve 'Aliço'nun (Rıza Kocaoğlu) aşık olduğu 'Hale' karakteri, senaryo gereği hayatını kaybetti.