Çukur'dan ilk sahne! Çukur ne zaman başlayacak? Çukur 1. bölüm fragmanı

SHOW TV'de Pazartesi akşamı başlayacak olan ve zengin oyuncu kadrosuyla izleyicilerin büyük heyecanla beklediği Çukur dizisinin ilk sahnesi yayınlandı! İşte Çukur'un ilk sahnesi ve detaylar...
BENİM MAHALLEMDE BU İŞ OLMAZ!
Bu sezonun iddialı dizilerinden, Ay Yapım imzalı Çukur, Pazartesi günü ekran yolculuğuna başlıyor. Show TV’de ekrana gelecek, sezonun merakla beklenen dizisinden ilk sahne bu akşam izleyicileriyle buluştu. Çukur mahallesini yöneten, Koçovalı ailesinin reisi İdris Koçovalı’nın, Vartolu’ya rest çektiği anlar heyecan yarattı.
Çukur’un senaryosunu Gökhan Horzum yazarken, yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Mustafa Üstündağ, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncularını, usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş ile bir araya getiren ‘Çukur’, çarpıcı hikâyesiyle izleyicileri ilk andan itibaren etkisi altına alacak.
ÇUKUR İSTANBUL'DA SANIRLAR AMA BİLMEZLER İSTANBUL ÇUKUR'DADIR!
İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçovalı ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur.
Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır.
Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır.
“Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?
Çukur Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!
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Misafir 17 Ekim 2017 Salı 22:50mafya dizler size yaziklar olsun00