Çukur dizisi 1. bölüm izle - Show TV

Son dönemlerin yıldız isimleri Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Mustafa Üstündağ, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın ve Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş’ı buluşturan Çukur başladı.

İlk bölümü yayınlanan Çukur dizisi Twitter'da TT oldu. Diva Bülent Ersoy'un da konuk oyuncu olarak dahil olduğu Çukur, ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı.

ÇUKUR DİZİSİ 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN (SHOW TV CANLI YAYIN)

Ay Yapım imzalı Çukur, izleyicileri İstanbul’un tam kalbinde yer alan çarpıcı bir mahalleye davet ediyor. İdris Koçovalı’nın (Ercan Kesal) kendi elleriyle kurduğu bu mahallede, herkes birbirini tanımasa da bilir. Dışarıdan gelecek tehlikelere kimse göz açtırmaz. Mahallenin gözü kulağı Aliço (Rıza Kocaoğlu) sayesinde İdris, her şeyden haberdardır. Ancak yıllar sonra Çukur’a geri dönecek beklenmedik misafir Vartolu (Erkan Kolçak Köstendil), tüm düzeni alt üst edecek ve onun gibi başkalarını da yeniden Çukur’un tam kalbine çekecek.

YAMAÇ VE SENA’NIN AŞKI, İZLEYİCİLERİN AYAKLARINI YERDEN KESECEK!

Gündüzleri kimyager olarak çalışan, geceleri ise müzisyenlik yapan Yamaç’ın (Aras Bulut İynemli) hayatı, kendisi gibi deli dolu Sena (Dilan Çiçek Deniz) ile tanışmasıyla tamamen değişecek. Kendilerini aşka kaptıran Yamaç ve Sena’nın Paris’teki romantizm dolu sahneleri ilk bölüme damgasını vuracak. Çukur’da yaşanan beklenmedik şoke edici bir olay ise hikâyenin başlangıcı olacak ve Yamaç ile Sena’yı bu mahallenin fırtınalı sokaklarına savuracak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Sinan Öztürk’ün üstlendiği Çukur’un ilk bölümüyle ekran başındakiler, mahallenin sakinlerinden birine dönüşecek. Etkileyici hikâyesi, çarpıcı aksiyon sahneleri, dev oyuncu kadrosu ve yıla damgasını vuracak sürprizleriyle şimdiden fenomen olmaya aday Çukur, bu akşamdan itibaren her Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de!

BÜLENT ERSOY İLE ERCAN KESAL'IN SAHNESİ DİZİYE DAMGA VURDU

Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, Çukur ile ilk defa bir diziye konuk oldu. Dizinin ilk bölümünde kendisini canlandıran ünlü Diva, İdris Koçovalı’yı (Ercan Kesal) kırmayarak onunla dertleşip, ona özel şarkı söyledi. Çukur’un ilk bölümünde Ercan Kesal’ın hayat verdiği İdris Koçovalı’yı kırmayarak onunla meyhanede bir araya gelen Ersoy, Koçovalı’ya özel şarkı söyledi. Ercan Kesal ile Bülent Ersoy’un sahnesi, bölüme damgasını vururken yıllarca hafızalardan çıkmayacak.

çukur 1. bölüm

çukur dizisi 1. bölüm