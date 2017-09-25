Çukur dizisi fragmanı izle - Çukur ne zaman başlayacak?

Ay Yapım imzalı, Show TV’nin merakla beklenen dizisi Çukur’un ilk fragmanı yayınlandı. Sezonun en iddialı dizilerinden biri olmaya hazırlanan Çukur, nefes kesen senaryosu ve dev oyuncu kadrosu ile yeni sezona damgasını vuracak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor. Çukur’un dün sosyal medyada yayınlanan ilk tanıtım afişleri de merak uyandıran, çarpıcı görsel dili ile çok konuşuldu.

İşte Çukur’un ilk fragmanı;

HERKES BİR GÜN MUTLAKA “ÇUKUR”A GERİ DÖNER!

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Çukur yakında Show TV’de başlıyor!

Çukur dizisi

çukur fragman