Çukur dizisi ne zaman başlıyor? Çukur fragmanı izle

Ay Yapım imzalı, Show TV’nin iddialı dizisi Çukur’un çekimleri Paris’te devam ediyor. Çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üstüne çeken dizinin Paris’teki setinden ilk kareler yayınlandı. Çekimlere geçtiğimiz hafta İstanbul’da başlayan ekip, hafta başında Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz’in sahneleri için Paris’e gitti. Paris’te Eyfel Kulesi’nin etrafında çekim yapan ikili orada yaşayan Türklerin de ilgi odağı oldu. Çukur’un çekimleri hafta boyunca Paris’in önemli tarihi mekanlarında devam edecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği dizide son dönemin başarılı oyuncuları Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor. Çukur’un ilk tanıtım filmi ve özel tasarımları ile dikkat çeken afişleri sosyal medyada çok konuşuldu. Başrol oyuncuları ile birlikte Çukur’a adım attığımız bu ilk görüntüler şimdiden izleyicileri içine çekmeyi başardı.

“HERKES BİR GÜN MUTLAKA ÇUKUR’A GERİ DÖNER!”

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Çukur yakında Show TV’de başlıyor!

Çukur dizisi