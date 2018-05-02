'İnternet Medyası Magazin Oscarları' ödül töreninde 'Yılın Drama Dizisi' ödülünü alan Çukur dizisinin ödülünü genç oyuncular İlayda Alişan, Ece Yaşar ve Kubilay Aka aldı.



'Yılın Haber Merkezi' ödülü SHOW TV Haber Merkezi'nin olurken Didem Aslan Yılmaz, Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' ile 'yılın Tartışma Programı' ödülü aldı. 'Yılın Sabah Haber Programı' ödülü ise 'Gün Başlıyor' programı ile Ceren Bektaş kazandı.



Yılın pop kadın şarkıcısı ödülünü alan Hande Yener, kıyafetiyle dikkat çekti.

"BİKİNİ KORKUM YOK"

Geceye katılan Özge Özpirinççi, yaz ayları için hazırlık yaptığını söyledi. Yaz aylarında ünlü isimlerin korkusu haline gelen bikinili görüntülenmeleri için konuşan Özpirincçi, "Benim bikini korkum yok, olmadı da. Sizde her yaz bol bol çekiyorsunuz. Tek sıkıntı suyun içinde görüntülenmek istemiyorum, oda rahat hareket edemediğimiz için" dedi.

"İNSANLARDA GEREKSİZ EGO VAR"

Bu sene altın çağını yaşayan Ebru Yaşar da gecede ödül alan isimlerden oldu.



Tören sonrası kameralar karşısına geçen Yaşar, "Biraz rahatsızım. Dışarda yediğim bir şey yüzünden zehirlendim. Şimdi makyaj ve antibiyoriklerle ayakta durabiliyorum. Bu sene kaç ödül oldu saymadım. Bundan sonra 4 tane daha alacağım" dedi.



Sahneler dışında gazeteciliğe de başlayan Yaşar, "Gazetecilik de çok zormuş. Bu işi yapınca size hak veriyorsunuz. Ben bir çanta yazdım Demet (Akalın) beni tövbe ettirdi. Artık magazinsel şeyler yazmayacağım. Herkesin egosu gereksiz şişkin, kimse eleştiriyi kabul etmiyor. Ben olduğu gibi yazmaya çalışıyorum, orada gördüğüm bir şeyi yazıyorum" dedi.

ÖDÜLLER

-Yılın Sinema Filmi: Ayla

-Yılın Film Yapımcısı: Mustafa Uslu - Dijital Sanatlar (Ayla)

-Yılın Sinema Oyuncusu: İsmail Hacıoğlu (Ayla) / Tuvana Türkay (Olanlar Oldu)

-Yılın Komedi Oyuncusu: Doğu Demirkol (Ölümlü Dünya filmiyle)

-Yılın Haber Merkezi: Show TV Haber Merkezi

-Yılın Tartışma Prog.: Türkiye'nin Nabzı / Didem A. Yılmaz/ Habertürk

-Yılın Sabah Haber Programı: Gün Başlıyor-Ceren BEKTAŞ / Habertürk

-Yılın Drama Dizisi: Çukur- Show TV/Ay Yapım

-Yılın Şarkısı: Ben Ne Yangınlar Gördüm – Ebru Yaşar

-Yılın Albümü: Biraz Po Biraz Sezen – Sezen Aksu – DMC

-Yılın Proje Albümü: Yaşar Gaga – Alakasız Şarkılar – Poll Production

-Yılın Saygı Albümü: Yıldırım Gürses Şarkıları – Emre Altuğ – Poll Prod.

-Yılın Kadın Pop Yorumcusu: Hande Yener

-Yılın Erkek Pop Yorumcusu: Murat Dalkılıç

-Yılın Grubu: Grup Zakkum

-Yılın Özgün Müzik Yorumcusu: Koray Avcı

-Yılın Erkek THM Yorumcusu: Kubat

-Yılın Kadın THM Yorumcusu: Seher Dilovan

-Yılın Fantezi – Pop Erkek Yorumcusu: Ebru Yaşer

-Yılın Fantezi – Pop Erkek Yorumcusu: Hakan Altun

-Yılın Rock Yorumcusu: Umut Kuzey

-Yılın Çıkış Yapan Kadın Yorumcusu: Nil Anka

-Yılın Çıkış Yapan Erkek Yorumcusu: Veysel Mutlu

-Yılın Düet Şarkısı: Asla Bitmiyor – İntizar – Serkan Kaya

-Yılın Klibi: Tüh Tüh – Aydın Kurtoğlu Yön Kemal Başbuğ

-Yılın Sahne Performansı: Buziki Orhan

-Yılın Single: İdo Ya da Boşver

-KKTC Yılın İkilisi: Fahriye Özay – Soyhan Bilgeer Mağusa Limanı

-Digital'de En Çok Dinlenen Şarkı: İki Aşık – Ersay Üne – DMC

-Yılın Alternatif Pop Yorumcusu: Şenay Lambaoğlu





YILIN EN İYİ KOMEDİ OYUNCUSU DOĞU DEMİRKOL SEÇİLDİ

Cannes Film Festivali'nden önce "Ölümlü Dünya" ile ödül aldı!

Yıllardır BKM Mutfak'ta yaptığı stand-up sovlarıyla dikkatleri üstüne çeken Doğu Demirkol, Güldür Güldür şovda yer alan tek kişilik performansıyla geniş kitlelere ulaştı. Demirkol, son olarak başrolünü oynadığı Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi "Ahlat Ağacı" ile Cannes film Festivaline gidiyor.



Magazicinci.com'un 18. Ödül töreninde oyuncu, Ali Atay'ın yazıp yönettiği Ölümlü Dünya" filmindeki rolüyle "Yılın en iyi komedi oyuncusu" ödülünü aldı.