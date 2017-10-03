'Çukur' dizisinin kadrosuna Mustafa Üstündağ dahil oldu

Tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran ‘Çukur’un kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. HT Magazin'in haberine göre, başrollerini Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz’in paylaştığı diziye Mustafa Üstündağ da katıldı.

Başarılı oyuncu dizide, Koçovalı Ailesi’nin abisi Kahraman’a hayat verecek.

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