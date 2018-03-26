Çukur Elvis kimdir Çukur 22. yeni bölümüyle bu akşam izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Öte yandan Çukur'un bu bölümüne damga vuracak isimlerden biride yetenekli oyuncu Saygın Soysal... Ünlü oyuncu Çukur'da Elvis karakterini canlandıracak. Elvis karakteri, Baykal'ı kurtarmak için Koçovalılar'ın karşısına çıkıyor. Çukur Elvis kimdir? Saygın Soysal kimdir, kaç yaşında? İşte Saysın Soysal ve canlandıracağı Elvis karakteri ile ilgili merak edilenler...

ÇUKUR ELVİS KİMDİR?

İlk kez 22. bölümde izleyici karşısına çıkacak Soysal, Elvis adlı karaktere hayat verecek. Yamaç ile Vartolu’nun tuzağına düşerek güç kaybı yaşayan Baykal’la arasında bağ olan Elvis, pek çok dengeyi de değiştirecek. Saygın Soysal, “Baykal, gücünü geri kazanacak mı?” sorusunun cevap bulacağı yeni bölümde işleri kızıştırmaya gelecek. Kilit bir role sahip olan Soysal’ın canlandırdığı Elvis’in Yamaç ve İdris’le karşılaşması büyük bir merakla beklenecek.

SAYSIN SOYSAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Saygın Soysal, 21 Mayıs 1982 tarihinde dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları bölümü mezunu olan Soysal, Türk televizyon tarihinin ölümsüz dizilerinde rol almıştır.

OYNADIĞI DİZİLER

Güz Yangını Ajans Sahibi 2005

Kırık Kanatlar Çavuş Yunus 2005

Hatırla Sevgili Recep Tayyip Erdoğan 2006

Asi Aslan Kozcuoğlu 2007-08

Bu Kalp Seni Unutur Mu? Kürşat Sipahioğlu 2009

Türkan Ali 2010

Al Yazmalım Tahir Oğuz 2011

Muhteşem Yüzyıl Mercan ağa 2013

Tatar Ramazan Konuk oyuncu (Bulgar Ferit) 2013

Kara Para Aşk Fatih (Metin) Dündar 2014-15

46 (dizi) Doğan

Payitaht: Abdülhamid Theodor Herzl 2017

SİNEMA

Tiksinti Kamil 2007

Kosmos İmza Karşıtı Genç 2009

Yurt 2011

Jin Çavuş 2012