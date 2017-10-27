Çukur hangi gün? Çukur yeni bölüm ne zaman?

Çukur dizisi Show TV'de başladı. Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Mustafa Üstündağ, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş yer aldığı Çukur'un hangi gün yayınlandığı merak ediliyor. Peki, Çukur hangi gün yayınlanıyor? Çukur yeni bölüm ne zaman?
Çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üstüne çeken Çukur'un 2. bölümü heyecanla bekleniyor. Çukur dizisi her hafta pazartesi günü ekrana geliyor. Yamaç'ın (Aras Bulut İynemli) yıllar sonra Çukur'a döneceği yeni bölümde neler yaşanacağı izleyici tarafından merak ediliyor.
Çukur'un 2. bölüm fragmanında, ağabeyini kaybeden, babasını hastanede bulan SelimVartolu’ya hesap soruyor. Yıllar sonra baba ocağına geri dönen Yamaç Çukur’da dengeleri nasıl değiştirecek?
İşte Çukur 2. bölüm fragmanı;
Çukur 2. yeni bölümü ile 30 Ekim Pazartesi günü Show TV'de!
ÇUKUR 1. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelen ilk bölümünde; İdris Koçovalı, röportaj yapma isteğiyle gelen genç gazeteci Hale’nin isteğini geri çevirmeyerek ona Çukur’u ve ailesini anlattı. Her yıl İdris Koçovalı’yı kırmayarak onunla dertleşen ve ona fasıl yapan Diva Bülent Ersoy muhteşem yorumuyla ekran başındakileri derinden etkiledi. Sena’yı Paris’e götürerek tıpkı rüyalarındaki gibi ona evlilik teklif eden Yamaç, “evet” cevabıyla hayatının en mutlu anını yaşadı. Korkusuz ve gözü pek Vartolu’nun yaptığı teklifi İdris Koçovalı’nın kabul etmemesi, ikinci büyük oğlu Kahraman’ı açık hedef haline getirdi.
Vartolu’nun emriyle kurşunlara hedef olan Kahraman’ın ölümü ekran başındakileri şoke ederken İdris'in oğluna vedası herkesi ağlattı. Henüz yeni evlendiği kadını bilmediği bir ülkede bırakarak Çukur’a doğru yola çıkan Yamaç, peşine düşen Sena’nın yüzleşeceği gerçekler ve oğlu Kahraman’ın vurulduğu anın perde arkasını öğrenmesinin ardından yere yığılan İdris’in durumunun nasıl olacağı merakla bekleniyor.
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