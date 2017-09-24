Çukur ne zaman başlayacak? Çukur oyuncuları kimler? Çukur dizisi hangi kanalda?

SHOW TV'de yakında izleyiciyle buluşacak olan ve dev oyuncu kadrosuyla da izleyenleri ekran başına kilitleyecek olan Çukur dizisi için ilk tanıtım afişi geldi. İşte Çukur dizisine dair detaylar...

SHOW TV'NİN İDDİALI DİZİSİ ÇUKUR'UN İLK TANITIM AFİŞİ YAYINLANDI!

Ay Yapım imzalı, bu sezon ekranların en iddialı dizisi Çukur’un ilk tanıtım afişi yayınlandı. Nefes kesen senaryosu ve dev oyuncu kadrosu ile yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan Çukur; son dönemin başarılı, genç oyuncuları Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz’i aynı projede buluşturuyor.

Koçovalı ailesinin en küçük oğlu, gözü kara ve isyankar Yamaç karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli ile deli dolu ve dik kafalı, yaşam enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakan Sena rolünde izleyeceğimiz Dilan Çiçek Deniz’in yer aldığı dizinin ilk tanıtım afişi merak uyandıran, çarpıcı görsel dili ile çok konuşulacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor.

Büyük merakla beklenen Çukur’un ilk fragmanı, yarın akşam (25 Eylül Pazartesi) Show TV'de yayınlanacak!

ÇUKUR OYUNCU KADROSU

Aras Bulut İynemli

Dilan Çiçek Deniz

Erkan Kolçak Köstendil

Öner Erkan

Rıza Kocaoğlu

Nebil Sayın

Kubilay Aka

Ercan Kesal

Perihan Savaş

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