HT Magazin'de yer alan habere göre, engelli bir vatandaşın kendilerine olan yoğun ilgisini gören ikili, çekimleri bırakıp vatandaşla ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ünlü oyuncuların bu duyarlı hareketi büyük takdir topladı.

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