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İREM ALTUĞ - AYŞE KARAKTERİ

Selim’in eşi ve Karaca’nın annesi olan Ayşe, Koçovalı Ailesi’nin hırslı ve kurnaz gelinidir. Sultan’ın kurallarına harfiyen uyuyor gibi gözükse de aslında gözü onun tahtındadır. Evdeki diğer kadınlar ondan hoşlanmaz ama tehlikeli olduğu için de kendisine bulaşmazlar.