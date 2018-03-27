Koçovalılar ve Vartolu, yeni düşmanlarının tuzağına düştü!

Pazartesi akşamlarını hem reytinglerde hem de sosyal medyada zirvede bitiren Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde Yamaç ve Vartolu’nun, Baykal’a kurdukları tuzağın faturası ağır kesildi. Baykal’ı kurtarmak üzere harekete geçen Elvis (Saygın Soysal), Koçovalı kadınlarını kaçırarak tehlikeli bir hamlede bulundu. Elvis’in kadınları tuttuğu depoyu öğrenen Koçovalılar ile Vartolu, hayatlarının en büyük şokunu yaşadı. Hepsinden bir adım önde hareket eden Elvis, iki tarafı da bozguna uğratarak hem onları tuzağa düşürdü hem de tam vaktinde Koçovalı kadınlarını alıp kaçmayı başardı.

TÜM KATEGORİLERDE LİDER!

Çukur, dün akşam yayınlanan 22’nci bölümüyle reyting sıralamasında zirveye yerleşti. Çukur, AB’de 12,72 izlenme oranı (rating), 28,09 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 12,90 izlenme oranı (rating), 26,59 izlenme payı (share), Total’de ise 10,06 izlenme oranı (rating), 22,31 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. Çukur'un heyecanla beklenen 22’nci bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #şahmat etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #şahmat etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 15 saat 5 dakika, dünyada 6 saat 10 dakika TT listesinde kaldı. Somera’nın reyting analizine göre 26 Mart Pazartesi günü sosyal medyada en çok konuşulan programlar sıralamasında birinci oldu.

YAMAÇ İLE VARTOLU GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Baykal tehlikesini ortadan kaldırmak için güçlerini birleştiren Yamaç ile Vartolu’nun, Baykal’a oyun oynadıkları an bölüme damga vurdu. Ancak Yamaç ve Vartolu’nun planı, Nazım’ın gizlice oyuna dahil olmasıyla alt üst oldu. Yamaç ile Vartolu, Baykal’ı Nazım’a kaptırırken; Hale’nin intikamını almak için harekete geçen Aliço’nun gizemli geçmişi bölümün en çok konuşulan anlarından oldu.

YAMAÇ, ALİÇO'YU DURDURABİLECEK Mİ?

Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede Aliço’nun kulübesinde Baykal, Nazım ve Hale’nin fotoğraflarını bulan Yamaç, Aliço’nun Hale’nin öldürülmesinin ardındaki sırrı açığa çıkardığını anlıyor.

Meke ile birlikte Aliço’yu bulmaya giden Yamaç’ın Aliço’yu vaktinde durdurup durduramayacağı büyük merakla beklenecek.

Çukur’un merakla beklenen 23. bölümü 2 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!