Çukur, reytinglerde adını zirveye yazdırdı! Çukur 6. bölüm ilk sahnesi yayınlandı

Pazartesi akşamları ekran başındakileri aksiyon ve duygu yüklü bir serüvene dâhil eden ‘Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümüne Yamaç’ın aralarındaki köstebeği bulmak için yaptığı plan damgasını vurdu. İsa’nın, Koçovalı Ailesi’ne ihanet ettiğinin öğrenildiği dakikalar heyecanı doruk noktasına taşıdı.

Yayınlandığı ilk günden itibaren heyecanla takip edilen Çukur, dün akşam yayınlanan nefes kesen bölümüyle reyting sıralamasında zirveye oturdu. ‘Çukur’, ABC1 20+'da 9.62 izlenme oranı (rating), 20.80 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. Çukur'un merakla beklenen beşinci bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #aileherşeydir etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı.

Bölümde köşeye sıkışan Selim’in, İsa’ya vicdan muhakemesi yaptırarak onu ölüme sürüklediği anlar ekran başındakileri şoke etti. Selim’in, aralarındaki diğer hainin İdris’in adamlarından Emmi veya Paşa olabileceğini söylemesiyle kafası allak bullak olan Yamaç, Aliço’yla birlikte bu gerçeği öğrenmek için harekete geçti. Ekran başındakilerin soluksuz izlediği final sahnesinde silah sevkiyatına yapılan baskın, Yamaç’a hayatının en büyük şaşkınlıklarından birini yaşatırken; Yamaç, Emmi ve Paşa’yla yüzleşecek mi sorusunu akıllara getirdi.

VARTOLU, ÇUKUR'DA KONTROLÜ ELE GEÇİRECEK Mİ?

Mahallelinin güvenini kazanmak için kolları sıvayan Vartolu’nun adamlarından Çiyan’ın uyuşturucu sattığının öğrenilmesi Vartolu’ya altın bileti sundu. Adamını Çukur’un öfkeli kalabalığına teslim etmekten kaçınmayan Vartolu amacına bir adım daha yaklaştı.

VARTOLU'NUN SIRRI NE?

Vartolu, sırtında Çukur dövmesinin göründüğü ilk sahneden itibaren kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu. Dün akşamki bölümde ekranlara gelen Vartolu’nun çocukluğu gizem perdesini aralamaya başladı. Vartolu’nun annesinin, Vartolu’nun İdris’in oğlu olduğunu söylediği ve Vartolu ile Koçovalı Ailesi’nin emektar yardımcısı Saadet’in çocukken arkadaş olduklarının görüldüğü sahneler merakı arttırdı.

Bölümde Sena’nın, Çukur’un diğer kadınlarıyla tanıştığı ve Sultan’la karşı karşıya geldiği anlar da ekran başındakilerin dikkatini çekti. Eypio’nun ‘Çukur’ için yazdığı özel şarkı ‘Gömün Beni Çukura’ ise izleyicilerin beğenisini topladı.

ÇUKUR'DA YENİ BİR LİDER DOĞUYOR!

Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede İdris’in, Yamaç’a “Sen buraya aitsin. Artık hiçbir yere gidemezsin. Sadece Koçovalıların değil, bütün Çukur’un kaderi senin kaderine bağlandı” dediği anlar ise ‘Çukur’daki dengelerin sonsuza kadar değişeceğinin sinyallerini verdi.

Çukur’un yeni bölümü 27 Kasım Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de!

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Çukur 6. bölüm fragmanı

Çukur yeni bölüm fragmanı