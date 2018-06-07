Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen sezon finali tanıtımı yayınlandı. Sezon finaline 4 gün kala heyecanın giderek arttığı Çukur, duygu ve heyecan yüklü tanıtımıyla beğeni topladı. İdris Koçovalı’nın “Biz buradan gideriz, yeter ki Çukur kalsın!” sözleri karşısında çaresiz kalan Yamaç’ın babasını ikna etmeye çalıştığı anlar heyecanı yükseltiyor. Çukur sakinlerinin İdris’i gözyaşları içinde uğurladığı anlarda, “Çukur ölüyor, sen gidiyorsun!” haykırışları dikkat çekiyor. İdris’e meydan okuyan Selim ve Vartolu’nun bundan sonraki hamlesi merakla bekleniyor.

İşte "Çukur"un sezon finali (33. bölüm) fragmanı;

Çukur’un merakla beklenen 33. bölümü Pazartesi akşamı saat 21.00’de Show TV'de!

ÇUKUR 32. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi ekrana gelen 32. bölümünde heyecanlı dakikalar yaşandı. Sena ile gizlice hastaneye giden Saadet hamile olduğunu öğrendi. Cem ölen babasının intikamını almak için elinde silahıyla Vartolu’nun karşısına çıktı. Yamaç’ın gelmesiyle ikiliyi rehin alan Cem, onları ölümle tehdit etti. Bombaların havaya uçuştuğu sahnede Celasun’un yardımıyla Yamaç ve Vartolu tehlikeden kurtuldu. Celasun’a ağabeylik yapan Yamaç, Akşın’ı isteyip, Nedret’i ve İdris’i ikna etti. Fırtınalı günler geçiren Koçovalı Ailesi, Celasun ile Akşın’ın söz merasimi ile mutlu anlar yaşadı. Kendini kaybeden ve çatıya çıkan Sena’yı son anda kurtaran Yamaç’ın Sena’yı doktora götürmekten başka çaresi kalmadı. Bölümün finaline İdris’in oğlu Selim’in ihanetini öğrendiği sahne damgasını vurdu. Vartolu ile ortaklığını babasının yüzüne vuran Selim, Çukur’un yaşaması için İdris Koçovalı’nın mahalleyi terk etmesini istedi.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.



