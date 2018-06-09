Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen sezon finali 2. tanıtımı yayınlandı. Vartolu’nun baba olacağını öğrendiği duygu yüklü tanıtımda Saadet ve Vartolu hayallerini yaşıyor. Vartolu’nun Medet’e “Çok mutluyum, oğlum oluyor!” sözleriyle duygularını dile getirdiği anlarda duyulan çığlık sesi gerilimi yükseltiyor. Korkuyla Saadet’in yanına koşan Vartolu’yu ne bekliyor? Sezon finaline son 3 gün kalan Çukur’da heyecan hız kesmiyor.

"Çukur"un sezon finali (33. bölüm) 2. fragmanı;

"Çukur"un sezon finali (33. bölüm) 1. fragmanı;

Çukur’un merakla beklenen 33. bölümü Pazartesi akşamı saat 21.00’de Show TV'de!

ÇUKUR 33. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek sezon finali heyecanlı dakikalara sahne olacak. Çukur’da büyük sezon finalinde fırtına son kez kopacak ve Çukur, Koçovalı ile Vartolu tarafının tam ortasında kalacak. Oğlu Selim’in ihanetiyle hayatının en büyük yıkımını yaşayan İdris Koçovalı, bu mücadelede mağlubiyetini ilan ederek Çukur’u Vartolu’ya bırakacak. Yamaç, savaşmaya devam ederken Akşın ve Celasun’un düğünü Koçovalılar için bir nefes olacak. Tansiyonun yüksek olacağı sezon finalinde Çukur’un her karakterinin kendi finali ise büyük şaşkınlık yaratacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.