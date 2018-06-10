Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen sezon finali 3. tanıtımı yayınlandı. İdris, Çukur’daki evlerin mühürlenmesini gözyaşları içinde izlerken, “Herkesin yuvası var şu hayatta, bizimkisi de Çukur’dur. Başımızın üstünde bir çatı, ayağımızın altında bir Çukur, içinde de ailemiz olduğu sürece bize bu dünyada ölüm yok demektir!” sözleri dikkat çekiyor. Yamaç ve adamlarının Çukur için savaştığı, silahların konuştuğu, dövüş sahnelerinin damga vurduğu tanıtımda kanlar içinde kalan Yamaç’a neler olacağı ise merakla bekleniyor. Sezon finaline son 2 gün kalan Çukur’da heyecan hız kesmiyor.

Çukur sezon finali (33. bölüm) 3. fragmanı;

Çukur sezon finali (33. bölüm) 2. fragmanı;

Çukur sezon finali (33. bölüm) 1. fragmanı;

Çukur’un merakla beklenen 33. bölümü Pazartesi akşamı saat 21.00’de Show TV'de!

ÇUKUR SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek sezon finali heyecanlı dakikalara sahne olacak. Çukur’da büyük sezon finalinde fırtına son kez kopacak ve Çukur, Koçovalı ile Vartolu tarafının tam ortasında kalacak. Oğlu Selim’in ihanetiyle hayatının en büyük yıkımını yaşayan İdris Koçovalı, bu mücadelede mağlubiyetini ilan ederek Çukur’u Vartolu’ya bırakacak. Yamaç, savaşmaya devam ederken Akşın ve Celasun’un düğünü Koçovalılar için bir nefes olacak. Tansiyonun yüksek olacağı sezon finalinde Çukur’un her karakterinin kendi finali ise büyük şaşkınlık yaratacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.